Рейтинг@Mail.ru
Мощные взрывы прогремели в трех областях Украины - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240627/moschnye-vzryvy-progremeli-v-trekh-oblastyakh-ukrainy--1138393579.html
Мощные взрывы прогремели в трех областях Украины
Мощные взрывы прогремели в трех областях Украины - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Мощные взрывы прогремели в трех областях Украины
Взрывы прогремели в Хмельницкой, Херсонской областях и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщили руководители регионов и местные СМИ. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T09:32
2024-06-27T09:33
украина
новости
днепропетровская область
хмельницкая область
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0c/1138050788_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eda3c37d2b2b89c5b6fe1d41cb35c504.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Хмельницкой, Херсонской областях и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщили руководители регионов и местные СМИ.Так, по информации одного из украинских телеканалов , в Хмельницкой области за ночь взрывы раздавались пять раз.На территории подконтрольной Киеву части Херсонской области зафиксирован прилет по промышленному объекту, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.Кроме того, накануне вечером взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины.О каком именно инфраструктурном объекте идет речь, он не уточнил.Воздушная тревога в ночь на четверг звучала в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.Ранее по объектам энергетики Украины был нанесен групповой удар высокоточным оружием. В Минобороны уточнили, что удар Вооруженных сил России стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам на территории Российской Федерации. В Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях Украины взрывами были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна ТЭЦ. Несколько ранее взрывы гремели в разных городах Украины, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты. Удары наносились и по подконтрольному киевскому режиму Херсону - город обесточен.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости КрымЗеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы УкраиныУкраинцам годами придется экономить электричество – ШмыгальЗаявление ВМС Украины о Крымском мосте: почему Киев сменил риторику
украина
днепропетровская область
хмельницкая область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0c/1138050788_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0eeec44d8111444ed614986ac69688d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, днепропетровская область, хмельницкая область, новости сво
Мощные взрывы прогремели в трех областях Украины

Мощные взрывы прогремели в Днепропетровской, Хмельницкой и Херсонской областях

09:32 27.06.2024 (обновлено: 09:33 27.06.2024)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожарные тушат возгорание в Киевской области
Пожарные тушат возгорание в Киевской области
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Хмельницкой, Херсонской областях и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщили руководители регионов и местные СМИ.
Так, по информации одного из украинских телеканалов , в Хмельницкой области за ночь взрывы раздавались пять раз.

"Звуки взрывов снова в Хмельницкой области", — говорится Telegram-канале СМИ.

На территории подконтрольной Киеву части Херсонской области зафиксирован прилет по промышленному объекту, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
"Зафиксировано попадание в промышленный объект", - написал он в своем Telegram-канале. Также от взрывов пострадали складские помещения и газопровод.
Кроме того, накануне вечером взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины.
"Произошло несколько возгораний сухой травы. <…> Повреждены газопровод и линия электропередач. Повреждена инфраструктура", - сообщил руководитель местной ВГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
О каком именно инфраструктурном объекте идет речь, он не уточнил.
Воздушная тревога в ночь на четверг звучала в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.
Ранее по объектам энергетики Украины был нанесен групповой удар высокоточным оружием. В Минобороны уточнили, что удар Вооруженных сил России стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам на территории Российской Федерации. В Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях Украины взрывами были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна ТЭЦ. Несколько ранее взрывы гремели в разных городах Украины, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты. Удары наносились и по подконтрольному киевскому режиму Херсону - город обесточен.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым
Зеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы Украины
Украинцам годами придется экономить электричество – Шмыгаль
Заявление ВМС Украины о Крымском мосте: почему Киев сменил риторику
 
УкраинаНовостиДнепропетровская областьХмельницкая областьНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:25Крымчанина приговорили к 12 годам за госизмену
11:19В Крыму продолжаются массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров
11:11Все пляжи Большой Ялты открыты для туристов
10:54Глава Коми рассказал о состоянии пострадавших при крушении поезда
10:32В Туапсе закрывают порт – причина
10:13Экс-чиновник придумал мошенническую схему с квартирами в Ялте
09:53В больницах Севастополя остаются 42 пострадавших из-за атаки ВСУ на пляж
09:32Мощные взрывы прогремели в трех областях Украины
09:15Очередь на Крымский мост за час выросла в 6 раз
08:59На месте крушения пассажирского поезда в Коми обнаружены двое погибших
08:34В Херсонской области обследовали 23 поля с различными культурами
08:10У Крымского моста начала расти очередь
08:03Что посмотреть в Судаке – инфографика
07:56Рост экономики Крыма: общая картина в цифрах Крымстата
07:34Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили погибшего
07:21Семь дронов ВСУ уничтожены над регионами России за ночь
07:11Сколько крымчан переедут из аварийного жилья в новое до конца года
06:38Пентагон лжет о целях удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю – мнение
06:26Режим ЧС ввели в Коми после крушения пассажирского поезда
06:01Закон о защите животных - как это работает в Крыму
Лента новостейМолния