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Мощные взрывы прогремели в трех областях Украины

Мощные взрывы прогремели в трех областях Украины - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Мощные взрывы прогремели в трех областях Украины

Взрывы прогремели в Хмельницкой, Херсонской областях и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщили руководители регионов и местные СМИ. РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T09:32

2024-06-27T09:32

2024-06-27T09:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Хмельницкой, Херсонской областях и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщили руководители регионов и местные СМИ.Так, по информации одного из украинских телеканалов , в Хмельницкой области за ночь взрывы раздавались пять раз.На территории подконтрольной Киеву части Херсонской области зафиксирован прилет по промышленному объекту, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.Кроме того, накануне вечером взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины.О каком именно инфраструктурном объекте идет речь, он не уточнил.Воздушная тревога в ночь на четверг звучала в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.Ранее по объектам энергетики Украины был нанесен групповой удар высокоточным оружием. В Минобороны уточнили, что удар Вооруженных сил России стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам на территории Российской Федерации. В Днепропетровской, Донецкой, Винницкой и Киевской областях Украины взрывами были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна ТЭЦ. Несколько ранее взрывы гремели в разных городах Украины, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты. Удары наносились и по подконтрольному киевскому режиму Херсону - город обесточен.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости КрымЗеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы УкраиныУкраинцам годами придется экономить электричество – ШмыгальЗаявление ВМС Украины о Крымском мосте: почему Киев сменил риторику

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, днепропетровская область, хмельницкая область, новости сво