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Взрывы прогремели на Украине: выведены из строя энергетические объекты
Взрывы прогремели на Украине: выведены из строя энергетические объекты - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Взрывы прогремели на Украине: выведены из строя энергетические объекты
В ночь на среду взрывы прогремели в разных городах Украины, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T10:45
2024-06-19T10:45
2024-06-19T10:45
украина
взрыв
энергосистема украины
львовская область
минэнерго украины
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В ночь на среду взрывы прогремели в разных городах Украины, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты. Об этом сообщили в минэнерго Украины.Во Львовской области в результате ночного удара повреждены воздушные линии и электрическое оборудование. Обесточено 285 точек учета. В связи с дефицитом электроэнергии по всей стране введены графики почасовых отключений.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаВзрывы на Украине: в Киевской области пылает пожарВзрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов для ВСУ в Польше
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, взрыв, энергосистема украины, львовская область, минэнерго украины, новости
Взрывы прогремели на Украине: выведены из строя энергетические объекты
Удары нанесены по энергетическим объектам во Львовской области и центральной Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В ночь на среду взрывы прогремели в разных городах Украины, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты. Об этом сообщили в минэнерго Украины.
"Ночью был атакован энергетический объект в центральном регионе. Имеется поврежденное оборудование. На место вызвана ГСЧС, полиция", - сообщается в Telegram-канале министерства.
Во Львовской области в результате ночного удара повреждены воздушные линии и электрическое оборудование. Обесточено 285 точек учета. В связи с дефицитом электроэнергии по всей стране введены графики почасовых отключений.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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