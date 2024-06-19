https://crimea.ria.ru/20240619/vzryvy-progremeli-na-ukraine-vyvedeny-iz-stroya-energeticheskie-obekty-1138207796.html

Взрывы прогремели на Украине: выведены из строя энергетические объекты

Взрывы прогремели на Украине: выведены из строя энергетические объекты - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Взрывы прогремели на Украине: выведены из строя энергетические объекты

В ночь на среду взрывы прогремели в разных городах Украины, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты. Об этом... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T10:45

2024-06-19T10:45

2024-06-19T10:45

украина

взрыв

энергосистема украины

львовская область

минэнерго украины

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В ночь на среду взрывы прогремели в разных городах Украины, в центральной части страны и во Львовской области повреждены энергетические объекты. Об этом сообщили в минэнерго Украины.Во Львовской области в результате ночного удара повреждены воздушные линии и электрическое оборудование. Обесточено 285 точек учета. В связи с дефицитом электроэнергии по всей стране введены графики почасовых отключений.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаВзрывы на Украине: в Киевской области пылает пожарВзрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов для ВСУ в Польше

украина

львовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, энергосистема украины, львовская область, минэнерго украины, новости