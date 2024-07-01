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Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди более 700 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T20:08
2024-07-01T20:08
2024-07-01T20:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
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краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди более 700 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
На Крымском мосту после открытия движения в очереди более 700 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди более 700 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По состоянию на 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 548 транспортное средство. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 187 транспортных средства. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.