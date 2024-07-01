Переговоры между Киевом и Москвой возможны – условие
Зеленский законом о запрете переговоров с Россией загнал себя в ловушку – эксперт
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Возможность переговоров между Москвой и Киевом станет более реальной, когда к власти на Украине придет другой президент. Зеленский законом о запрете переговоров с РФ сам загнал себя в западню. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
О том, что Киев рассматривает возможность переговоров с Москвой через посредников, в интервью газете Philadelphia Inquirer заявил Владимир Зеленский. По его версии, посредники должны будут предложить возможные способы решения кризиса, Киев рассмотрит их предложения, и только после этого посредники будут разбирать их с Россией.
По мнению Игоря Шатрова, о таком варианте переговоров с Зеленским теперь не может быть и речи.
"Он сам для себя поставил капкан в виде закона о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным и попал в него. Я думаю, что мы увидим изменения в этом плане только тогда, когда Зеленского сменит кто-нибудь другой", – сказал политолог.
При этом эксперт убежден, что в ближайшие месяцы на Украине очень возможен государственный переворот. Есть несколько реальных кандидатов, готовых прийти к власти таким путем. Лояльностью к России не отличается никто из них, но все же любая кандидатура будет лучше, чем нерукопожатный Зеленский, считает Шатров.
"Я бы никому здесь не верил. Даже если новый президент предложит переговоры, они не должны идти на равных. Любые обязательства, которые будет давать Россия, она должна выполнять только после того, как соответствующие обязательства выполнит Украина", – уверен эксперт.
В Кремле по-прежнему открыты для диалога с Украиной, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но формат переговоров должен предусматривать достижение целей, поставленных Москвой перед началом специальной военной операции.
Находясь с официальным визитом во Вьетнаме президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжить диалог с украинской стороной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле и в Минске. При этом место, где будут проходить такие переговоры, значения для России не имеет, добавил он.
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