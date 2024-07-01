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Диалог с Украиной по зерновой сделке – что ответили в Кремле
Диалог с Украиной по зерновой сделке – что ответили в Кремле - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Диалог с Украиной по зерновой сделке – что ответили в Кремле
Россия открыта для любого диалога с официальным Киевом ради достижения поставленных Москвой целей. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T14:29
2024-07-01T14:29
2024-07-01T14:29
зерновая сделка
дмитрий песков
кремль
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украина
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Россия открыта для любого диалога с официальным Киевом ради достижения поставленных Москвой целей. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать недавние высказывания Владимира Зеленского.Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию The Philadelphia Inquirer сказал, что допускает возможность трехсторонних переговоров с РФ. В таком формате, через посредничество ООН и Турции, было заключено соглашение о зерновой сделке.Пресс-секретарь президента также прокомментировал, как будет работать Совбез ООН под председательством России, которое началось 1 июля и продлится один месяц. По его словам, Российская Федерация всегда "привержена своим обязательствам", однако надежды на то, что за месяц удастся добиться от Совбеза большей объективности в оценках, крайне мало.Ранее Дмитрий Песков заявлял о том, что Москва готова к всеобъемлющему, комплексному диалогу с Вашингтоном, который включит в себя и вопросы участия США в украинском конфликте.Дмитрий Песков заявил также о том, что Москва обеспокоена стягиванием украинских войск к границе с Белоруссией. Как ранее сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко, у границы республики со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле отреагировали на информацию о сбитом над Черным морем дроне СШАВ Кремле прокомментировали ракетную атаку на СевастопольПутин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна
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зерновая сделка, дмитрий песков, кремль, москва, россия, украина, переговоры
Диалог с Украиной по зерновой сделке – что ответили в Кремле
Возможны ли переговоры с Украиной в формате зерновой сделки – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Россия открыта для любого диалога с официальным Киевом ради достижения поставленных Москвой целей. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать недавние высказывания Владимира Зеленского.
Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию The Philadelphia Inquirer сказал, что допускает возможность трехсторонних переговоров с РФ. В таком формате, через посредничество ООН и Турции, было заключено соглашение о зерновой сделке.
"Президент Путин неоднократно говорил, что Российская Федерация открыта для любого общения, для любого диалога, с целью достичь тех целей, которыю мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость, он об этом говорил неоднократно", – сказал Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле поддержать переговоры.
Пресс-секретарь президента также прокомментировал, как будет работать Совбез ООН под председательством России, которое началось 1 июля и продлится один месяц. По его словам, Российская Федерация всегда "привержена своим обязательствам", однако надежды на то, что за месяц удастся добиться от Совбеза большей объективности в оценках, крайне мало.
Ранее Дмитрий Песков заявлял о том, что Москва готова к всеобъемлющему, комплексному диалогу с Вашингтоном
, который включит в себя и вопросы участия США в украинском конфликте.
"Мы открыты для диалога, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая измерение нынешнее, связанное с конфликтом вокруг Украины и непосредственной вовлеченностью США в этот конфликт", – сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков заявил также о том, что Москва обеспокоена стягиванием украинских войск
к границе с Белоруссией. Как ранее сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко, у границы республики со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО
общей численностью около 20 тысяч человек.
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