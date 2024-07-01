https://crimea.ria.ru/20240701/dialog-s-ukrainoy-po-zernovoy-sdelke--chto-otvetili-v-kremle-1138485847.html

Диалог с Украиной по зерновой сделке – что ответили в Кремле

Диалог с Украиной по зерновой сделке – что ответили в Кремле - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Диалог с Украиной по зерновой сделке – что ответили в Кремле

Россия открыта для любого диалога с официальным Киевом ради достижения поставленных Москвой целей. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T14:29

2024-07-01T14:29

2024-07-01T14:29

зерновая сделка

дмитрий песков

кремль

москва

россия

украина

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Россия открыта для любого диалога с официальным Киевом ради достижения поставленных Москвой целей. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать недавние высказывания Владимира Зеленского.Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию The Philadelphia Inquirer сказал, что допускает возможность трехсторонних переговоров с РФ. В таком формате, через посредничество ООН и Турции, было заключено соглашение о зерновой сделке.Пресс-секретарь президента также прокомментировал, как будет работать Совбез ООН под председательством России, которое началось 1 июля и продлится один месяц. По его словам, Российская Федерация всегда "привержена своим обязательствам", однако надежды на то, что за месяц удастся добиться от Совбеза большей объективности в оценках, крайне мало.Ранее Дмитрий Песков заявлял о том, что Москва готова к всеобъемлющему, комплексному диалогу с Вашингтоном, который включит в себя и вопросы участия США в украинском конфликте.Дмитрий Песков заявил также о том, что Москва обеспокоена стягиванием украинских войск к границе с Белоруссией. Как ранее сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко, у границы республики со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле отреагировали на информацию о сбитом над Черным морем дроне СШАВ Кремле прокомментировали ракетную атаку на СевастопольПутин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна

москва

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зерновая сделка, дмитрий песков, кремль, москва, россия, украина, переговоры