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Москва готова к комплексному диалогу с США по Украине – Кремль - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Москва готова к комплексному диалогу с США по Украине – Кремль
Москва готова к комплексному диалогу с США по Украине – Кремль - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Москва готова к комплексному диалогу с США по Украине – Кремль
Москва готова только к комплексному диалогу с Вашингтоном, который включит в себя и вопросы участия США в украинском конфликте, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T14:02
2024-06-21T14:08
дмитрий песков
кремль
москва
владимир путин (политик)
украина
сша
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Москва готова только к комплексному диалогу с Вашингтоном, который включит в себя и вопросы участия США в украинском конфликте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне в ходе пресс-конференции в столице Вьетнама президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова продолжить диалог с украинской стороной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле и в Минске. Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле, также заявил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативыПутин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужнаРоссия думает об изменениях в ядерной доктрине - Путин
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, кремль, москва, владимир путин (политик), украина, сша, новости
Москва готова к комплексному диалогу с США по Украине – Кремль

Россия готова только к комплексному диалогу с США по Украине – Песков

14:02 21.06.2024 (обновлено: 14:08 21.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Москва готова только к комплексному диалогу с Вашингтоном, который включит в себя и вопросы участия США в украинском конфликте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы открыты для диалога, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая измерение нынешнее, связанное с конфликтом вокруг Украины и непосредственной вовлеченностью США в этот конфликт", – сказал Песков журналистам.
Накануне в ходе пресс-конференции в столице Вьетнама президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова продолжить диалог с украинской стороной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле и в Минске. Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле, также заявил Путин.
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Дмитрий ПесковКремльМоскваВладимир Путин (политик)УкраинаСШАНовости
 
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