https://crimea.ria.ru/20240621/moskva-gotova-k-kompleksnomu-dialogu-s-ssha-po-ukraine--kreml-1138271111.html

Москва готова к комплексному диалогу с США по Украине – Кремль

Москва готова к комплексному диалогу с США по Украине – Кремль - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Москва готова к комплексному диалогу с США по Украине – Кремль

Москва готова только к комплексному диалогу с Вашингтоном, который включит в себя и вопросы участия США в украинском конфликте, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T14:02

2024-06-21T14:02

2024-06-21T14:08

дмитрий песков

кремль

москва

владимир путин (политик)

украина

сша

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Москва готова только к комплексному диалогу с Вашингтоном, который включит в себя и вопросы участия США в украинском конфликте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне в ходе пресс-конференции в столице Вьетнама президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова продолжить диалог с украинской стороной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле и в Минске. Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле, также заявил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативыПутин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужнаРоссия думает об изменениях в ядерной доктрине - Путин

москва

украина

сша

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, москва, владимир путин (политик), украина, сша, новости