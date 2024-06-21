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Москва готова к комплексному диалогу с США по Украине – Кремль
Москва готова к комплексному диалогу с США по Украине – Кремль - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Москва готова к комплексному диалогу с США по Украине – Кремль
Москва готова только к комплексному диалогу с Вашингтоном, который включит в себя и вопросы участия США в украинском конфликте, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T14:02
2024-06-21T14:02
2024-06-21T14:08
дмитрий песков
кремль
москва
владимир путин (политик)
украина
сша
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Москва готова только к комплексному диалогу с Вашингтоном, который включит в себя и вопросы участия США в украинском конфликте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне в ходе пресс-конференции в столице Вьетнама президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова продолжить диалог с украинской стороной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле и в Минске. Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле, также заявил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативыПутин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужнаРоссия думает об изменениях в ядерной доктрине - Путин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, кремль, москва, владимир путин (политик), украина, сша, новости
Москва готова к комплексному диалогу с США по Украине – Кремль
Россия готова только к комплексному диалогу с США по Украине – Песков
14:02 21.06.2024 (обновлено: 14:08 21.06.2024)