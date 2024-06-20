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Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине
Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине
Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T18:55
2024-06-20T20:15
владимир путин (политик)
украина
всу (вооруженные силы украины)
россия
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле, заявил президент России Владимир Путин."Эти предложения с нашей стороны лежат на столе, пожалуйста. Это уже не от нас зависит, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты возьмут то, что лежит у них на столе, и приступят к этим переговорам. Хоть завтра. Но когда они соизволят этим заниматься - это уже их дело", - сказал Путин во время подхода к представителям СМИ.Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Северную Корею и Вьетнам. В КНДР лидеры двух стран подписали договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, предусматривающий военную взаимопомощь в случае вооруженной агрессии против каждого из участников. Российский лидер назвал документ "прорывным" и сказал, что он поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень.По словам экспертов, визит президента России Владимира Путина в КНДР является очередным шагом на пути к новой архитектуре коллективной безопасности в Евразии. Вероятным ответом Запада на сближение России и Северной Кореи может стать мощное давление США на Южную Корею в части оказания более масштабной военной помощи Украине.Во Вьетнаме Владимир Путин провел переговоры с президентом страны То Ламом. Стороны договорились о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере экономики и энергетики.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужнаРФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – ПутинПутин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативыРоссия думает об изменениях в ядерной доктрине - Путин
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владимир путин (политик), украина, всу (вооруженные силы украины), россия, переговоры
Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине

Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине

18:55 20.06.2024 (обновлено: 20:15 20.06.2024)
 
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo Alastair Grant
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле, заявил президент России Владимир Путин.
"Эти предложения с нашей стороны лежат на столе, пожалуйста. Это уже не от нас зависит, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты возьмут то, что лежит у них на столе, и приступят к этим переговорам. Хоть завтра. Но когда они соизволят этим заниматься - это уже их дело", - сказал Путин во время подхода к представителям СМИ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Северную Корею и Вьетнам. В КНДР лидеры двух стран подписали договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, предусматривающий военную взаимопомощь в случае вооруженной агрессии против каждого из участников. Российский лидер назвал документ "прорывным" и сказал, что он поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень.
По словам экспертов, визит президента России Владимира Путина в КНДР является очередным шагом на пути к новой архитектуре коллективной безопасности в Евразии. Вероятным ответом Запада на сближение России и Северной Кореи может стать мощное давление США на Южную Корею в части оказания более масштабной военной помощи Украине.
Во Вьетнаме Владимир Путин провел переговоры с президентом страны То Ламом. Стороны договорились о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере экономики и энергетики.
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