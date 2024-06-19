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Россия и КНДР заключили новый Договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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Россия и КНДР заключили новый Договор о стратегическом партнерстве
Россия и КНДР заключили новый Договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Россия и КНДР заключили новый Договор о стратегическом партнерстве
Россия и Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) по итогам двусторонних переговоров заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T11:04
2024-06-19T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Россия и Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) по итогам двусторонних переговоров заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили лидеры стран Владимир Путин и Ким Чен Ын, сообщает РИА Новости.Соглашение пришло на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.Владимир Путин ранее заявил, что соглашение является фундаментальным, оно ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед.Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что подписание нового договора между Москвой и Пхеньяном обусловлено глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе, а также качественными изменениями в двусторонних отношениях стран за последнее время.По словам Ушакова, соглашение будет соблюдать все основополагающие принципы международного права. Оно не несет никакого конфронтационного характера и не направлено против каких-то стран. Договор нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.Читайте также на РИА Новости Крым:Ким Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперацииНовая безопасность в Евразии: эксперт о значении визита Путина в КНДРНовый азиатский тигр - зачем Путин приехал в Северную Корею
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кндр (северная корея), россия, владимир путин (политик), ким чен ын, политика, внешняя политика, новости, в мире
Россия и КНДР заключили новый Договор о стратегическом партнерстве

Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

11:04 19.06.2024 (обновлено: 11:08 19.06.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Россия и Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) по итогам двусторонних переговоров заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили лидеры стран Владимир Путин и Ким Чен Ын, сообщает РИА Новости.
Соглашение пришло на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.
Владимир Путин ранее заявил, что соглашение является фундаментальным, оно ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что подписание нового договора между Москвой и Пхеньяном обусловлено глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе, а также качественными изменениями в двусторонних отношениях стран за последнее время.
По словам Ушакова, соглашение будет соблюдать все основополагающие принципы международного права. Оно не несет никакого конфронтационного характера и не направлено против каких-то стран. Договор нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.
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