https://crimea.ria.ru/20240702/krymskiy-most-obstanovka-na-utro-vtornika-1138519746.html
Крымский мост: обстановка на утро вторника
Крымский мост: обстановка на утро вторника - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Крымский мост: обстановка на утро вторника
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 166 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T07:16
2024-07-02T07:16
2024-07-02T07:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 166 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Отмечается, что со стороны Керчи очереди перед досмотровым пунктом нет.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Движение по Крымскому мосту в данный момент разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы РФ – Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность такого маршрута – 387 км, в время в пути – 7 часов.
https://crimea.ria.ru/20240701/sukhoputnyy-koridor-v-krym-na-punktakh-propuska-v-krym-uvelichat-chislo-okon-1138486365.html
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым
Крымский мост: обстановка на утро вторника
В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани проезда ждут 166 авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 166 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По состоянию на 7.00 в очереди со стороны Тамани находятся 166 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Отмечается, что со стороны Керчи очереди перед досмотровым пунктом нет.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Движение по Крымскому мосту в данный момент разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы РФ – Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность такого маршрута – 387 км, в время в пути – 7 часов.