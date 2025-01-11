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"Плевки" мазута собирают сетями: что происходит в Опукском заповеднике - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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"Плевки" мазута собирают сетями: что происходит в Опукском заповеднике
"Плевки" мазута собирают сетями: что происходит в Опукском заповеднике - РИА Новости Крым, 11.01.2025
"Плевки" мазута собирают сетями: что происходит в Опукском заповеднике
Территорию Опукского заповедника от нефтепродуктов очищают при помощи улавливающих сетей. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо-охраняемых РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T16:13
2025-01-11T16:15
новости
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
опук
заповедники крыма
новости крыма
крым
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Территорию Опукского заповедника от нефтепродуктов очищают при помощи улавливающих сетей. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".Эффективный метод защиты прибрежной полосы научные сотрудники заповедника рекомендовали к использованию с первых дней, позже сети в заповедник были куплены помощниками – организациями и волонтерами.Сети с мазутом подлежат полной утилизации, напомнили в заповеднике.Сотрудникам заповедника и добровольцам приходится снова и снова осматривать всю площадь пляжа, выстроившись в живую цепь и "смотреть во все глаза", чтобы полностью очистить территорию от мазута.Ранее сообщалось, что в Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров береговой линии, вывезли 26 тонн загрязненного грунта.Ранее в субботу сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.Как сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеУколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птицУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
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РИА Новости Крым
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новости, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, опук, заповедники крыма, новости крыма, крым, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
"Плевки" мазута собирают сетями: что происходит в Опукском заповеднике

Территорию Опукского заповедника отчищают от мазута сетями

16:13 11.01.2025 (обновлено: 16:15 11.01.2025)
 
© Артур МурзахановУборка от пятен мазута побережья заповедника "Опукский"
Уборка от пятен мазута побережья заповедника Опукский
© Артур Мурзаханов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Территорию Опукского заповедника от нефтепродуктов очищают при помощи улавливающих сетей. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".

"Сети были установлены на расстоянии 1,5 - 2 метра от воды двумя способами: волнообразно и ровным полотном. Сложность метода заключается в том, что мокрые загрязненные сети достаточно сложно грузить на спецтранспорт, но мы уверены, что справимся", - говорится в Telegram-канале дирекции.

Эффективный метод защиты прибрежной полосы научные сотрудники заповедника рекомендовали к использованию с первых дней, позже сети в заповедник были куплены помощниками – организациями и волонтерами.
Сети с мазутом подлежат полной утилизации, напомнили в заповеднике.
"Визуально пляж выглядит абсолютно чистым, как будто ничего и не происходило, но есть один важный нюанс: каждый прилив приносит на побережье мелкие, практически незаметные сгустки мазута (между собой мы называем их "плевками")", - рассказали в пресс-службе.
Сотрудникам заповедника и добровольцам приходится снова и снова осматривать всю площадь пляжа, выстроившись в живую цепь и "смотреть во все глаза", чтобы полностью очистить территорию от мазута.
Ранее сообщалось, что в Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров береговой линии, вывезли 26 тонн загрязненного грунта.
Ранее в субботу сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.
Как сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.
Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе
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НовостиРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаОпукЗаповедники КрымаНовости КрымаКрымТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе
 
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16:13"Плевки" мазута собирают сетями: что происходит в Опукском заповеднике
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