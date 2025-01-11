"Плевки" мазута собирают сетями: что происходит в Опукском заповеднике
Территорию Опукского заповедника отчищают от мазута сетями
16:13 11.01.2025 (обновлено: 16:15 11.01.2025)
© Артур МурзахановУборка от пятен мазута побережья заповедника "Опукский"
© Артур Мурзаханов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Территорию Опукского заповедника от нефтепродуктов очищают при помощи улавливающих сетей. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".
"Сети были установлены на расстоянии 1,5 - 2 метра от воды двумя способами: волнообразно и ровным полотном. Сложность метода заключается в том, что мокрые загрязненные сети достаточно сложно грузить на спецтранспорт, но мы уверены, что справимся", - говорится в Telegram-канале дирекции.
Эффективный метод защиты прибрежной полосы научные сотрудники заповедника рекомендовали к использованию с первых дней, позже сети в заповедник были куплены помощниками – организациями и волонтерами.
Сети с мазутом подлежат полной утилизации, напомнили в заповеднике.
"Визуально пляж выглядит абсолютно чистым, как будто ничего и не происходило, но есть один важный нюанс: каждый прилив приносит на побережье мелкие, практически незаметные сгустки мазута (между собой мы называем их "плевками")", - рассказали в пресс-службе.
Сотрудникам заповедника и добровольцам приходится снова и снова осматривать всю площадь пляжа, выстроившись в живую цепь и "смотреть во все глаза", чтобы полностью очистить территорию от мазута.
Ранее сообщалось, что в Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров береговой линии, вывезли 26 тонн загрязненного грунта.
Ранее в субботу сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.
Как сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.
Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.
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