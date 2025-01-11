https://crimea.ria.ru/20250111/plevki-mazuta-sobirayut-setyami-chto-proiskhodit-v-opukskom-zapovednike-1143253403.html

"Плевки" мазута собирают сетями: что происходит в Опукском заповеднике

"Плевки" мазута собирают сетями: что происходит в Опукском заповеднике - РИА Новости Крым, 11.01.2025

"Плевки" мазута собирают сетями: что происходит в Опукском заповеднике

Территорию Опукского заповедника от нефтепродуктов очищают при помощи улавливающих сетей. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо-охраняемых РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T16:13

2025-01-11T16:13

2025-01-11T16:15

новости

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Территорию Опукского заповедника от нефтепродуктов очищают при помощи улавливающих сетей. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".Эффективный метод защиты прибрежной полосы научные сотрудники заповедника рекомендовали к использованию с первых дней, позже сети в заповедник были куплены помощниками – организациями и волонтерами.Сети с мазутом подлежат полной утилизации, напомнили в заповеднике.Сотрудникам заповедника и добровольцам приходится снова и снова осматривать всю площадь пляжа, выстроившись в живую цепь и "смотреть во все глаза", чтобы полностью очистить территорию от мазута.Ранее сообщалось, что в Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров береговой линии, вывезли 26 тонн загрязненного грунта.Ранее в субботу сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.Как сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеУколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птицУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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