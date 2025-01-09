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В Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров берега

В Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров берега - РИА Новости Крым, 09.01.2025

В Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров берега

В Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров береговой линии, за шесть дней вывезено 26 тонн загрязненного грунта. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T15:10

2025-01-09T15:10

2025-01-09T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров береговой линии, за шесть дней вывезено 26 тонн загрязненного грунта. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".Отмечается, что выброс мазута имел точечный характер. В работах по очистке береговой линии использовалась тяжелая техника, однако основная часть работ производилась вручную."Лопаты были задействованы только для просеивания песка, все остальные работы производились вручную, при помощи нехитрых приспособлений, и даже с помощью пластиковых метелок и садовых грабель. Работы проводились в два этапа: поверхностная очистка, затем просеивание песка на 20–25 см от поверхности в местах загрязнения", - отметили в пресс-службе.Контролировать состояние берега будут 30 волонтеров, их задача - патрулировать прибрежную территорию и при необходимости очищать загрязненные участки.За сутки в Крыму выявили 16 очагов загрязнения мазутом. Выбросы нефтепродуктов обнаружили в Феодосии, Евпатории, Судаке, Саках, а также в Сакском и Ленинском районах. С 8 января в Евпатории и Сакском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани - читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтерыВ море у Евпатории обнаружили новые пятна мазута В Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, опук, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута