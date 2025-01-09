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В Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров берега
В Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров берега - РИА Новости Крым, 09.01.2025
В Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров берега
В Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров береговой линии, за шесть дней вывезено 26 тонн загрязненного грунта. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T15:10
2025-01-09T15:10
2025-01-09T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров береговой линии, за шесть дней вывезено 26 тонн загрязненного грунта. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".Отмечается, что выброс мазута имел точечный характер. В работах по очистке береговой линии использовалась тяжелая техника, однако основная часть работ производилась вручную."Лопаты были задействованы только для просеивания песка, все остальные работы производились вручную, при помощи нехитрых приспособлений, и даже с помощью пластиковых метелок и садовых грабель. Работы проводились в два этапа: поверхностная очистка, затем просеивание песка на 20–25 см от поверхности в местах загрязнения", - отметили в пресс-службе.Контролировать состояние берега будут 30 волонтеров, их задача - патрулировать прибрежную территорию и при необходимости очищать загрязненные участки.За сутки в Крыму выявили 16 очагов загрязнения мазутом. Выбросы нефтепродуктов обнаружили в Феодосии, Евпатории, Судаке, Саках, а также в Сакском и Ленинском районах. С 8 января в Евпатории и Сакском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани - читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтерыВ море у Евпатории обнаружили новые пятна мазута В Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти
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7 495 645-6601
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крым, новости крыма, опук, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута
В Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров берега
В Опукском заповеднике в Крыму за неделю очистили от мазута около 13 километров берега
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Опукском заповеднике очистили от мазута почти 13 километров береговой линии, за шесть дней вывезено 26 тонн загрязненного грунта. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".
Отмечается, что выброс мазута имел точечный характер.
"За 6 дней мы убрали 12900 метров загрязненной береговой линии. На утилизацию было вывезено 26 тонн загрязненного грунта .В среднем одновременно на пляже находилось от 30 до 50 человек, в том числе 10 добровольцев", - говорится в сообщении.
В работах по очистке береговой линии использовалась тяжелая техника, однако основная часть работ производилась вручную.
"Лопаты были задействованы только для просеивания песка, все остальные работы производились вручную, при помощи нехитрых приспособлений, и даже с помощью пластиковых метелок и садовых грабель. Работы проводились в два этапа: поверхностная очистка, затем просеивание песка на 20–25 см от поверхности в местах загрязнения", - отметили в пресс-службе.
Контролировать состояние берега будут 30 волонтеров, их задача - патрулировать прибрежную территорию и при необходимости очищать загрязненные участки.
За сутки в Крыму выявили 16 очагов загрязнения мазутом
. Выбросы нефтепродуктов обнаружили в Феодосии, Евпатории, Судаке, Саках, а также в Сакском и Ленинском районах. С 8 января в Евпатории и Сакском районе ввели режим чрезвычайной ситуации
муниципального характера.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани - читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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