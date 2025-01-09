В море у Евпатории обнаружили новые пятна мазута
В Евпатории обнаружили пятна мазута в Черном море – власти
13:23 09.01.2025 (обновлено: 13:59 09.01.2025)
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваВ море у Евпатории обнаружили новые пятна мазута
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В море у берегов Евпатории обнаружили пятна мазута. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.
"Сегодня на поверхности моря появились пятна. На данный момент к уборке привлечены порядка 600 человек, завтра планируем увеличить их количество", - написал он в Telegram.
Юрьев отметил, что работы по расчистке береговой линии от нефтепродуктов продолжаются. На месте работают коммунальные службы, волонтеры, арендаторы пляжей и жители, а также спецтехника. Машины собирают по побережью мешки с загрязненным песком.
За сутки в Феодосии, Евпатории, Судаке, Саках, а также в Сакском и Ленинском районах выявили 16 очагов загрязнения мазутом, сообщал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
По его словам, специалисты обследовали 466 километров береговой линии. Собрано около 9,64 тонн нефтепродуктов, от загрязнений очищено 26,7 км береговой линии. Обнаружено 248 птиц, из которых 140 спасли. Для ликвидации последствий ЧС привлечены 793 человека и 107 единиц техники, добавил Гоцанюк.
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма с 8 января.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани - читайте здесь.
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