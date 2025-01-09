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В море у Евпатории обнаружили новые пятна мазута

В море у Евпатории обнаружили новые пятна мазута - РИА Новости Крым, 09.01.2025

В море у Евпатории обнаружили новые пятна мазута

В море у берегов Евпатории обнаружили пятна мазута. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T13:23

2025-01-09T13:23

2025-01-09T13:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В море у берегов Евпатории обнаружили пятна мазута. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.Юрьев отметил, что работы по расчистке береговой линии от нефтепродуктов продолжаются. На месте работают коммунальные службы, волонтеры, арендаторы пляжей и жители, а также спецтехника. Машины собирают по побережью мешки с загрязненным песком.За сутки в Феодосии, Евпатории, Судаке, Саках, а также в Сакском и Ленинском районах выявили 16 очагов загрязнения мазутом, сообщал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По его словам, специалисты обследовали 466 километров береговой линии. Собрано около 9,64 тонн нефтепродуктов, от загрязнений очищено 26,7 км береговой линии. Обнаружено 248 птиц, из которых 140 спасли. Для ликвидации последствий ЧС привлечены 793 человека и 107 единиц техники, добавил Гоцанюк.Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма с 8 января.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани - читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мазут будут ловить в сетиЛиквидация мазута на Кубани: ситуация на сегодняВ Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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