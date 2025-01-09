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Режим ЧС ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Режим ЧС ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма
Режим ЧС ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Режим ЧС ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма. Об этом сообщает республиканское МЧС. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T11:36
2025-01-09T11:50
крым
евпатория
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма. Об этом сообщает республиканское МЧС.Работы по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе в Крыму продолжаются. Мониторинг по выявлению новых мазутных пятен, а также очистка пляжей и акватории у побережья полуострова проводится в ежедневном режиме.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ликвидация мазута на Кубани: ситуация на сегодняБолее 126 тонн загрязненного мазутом грунта убрали в СевастополеВ Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти
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Режим ЧС ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма

В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС

11:36 09.01.2025 (обновлено: 11:50 09.01.2025)
 
© РИА Новости КрымМазут на пляжах Крыма
Мазут на пляжах Крыма - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма. Об этом сообщает республиканское МЧС.
"8 января 2025 года на территории городского округа Евпатории и Сакского района были введены режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера", - сказано в сообщении.
Работы по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе в Крыму продолжаются. Мониторинг по выявлению новых мазутных пятен, а также очистка пляжей и акватории у побережья полуострова проводится в ежедневном режиме.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
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