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Режим ЧС ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма
Режим ЧС ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Режим ЧС ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма. Об этом сообщает республиканское МЧС. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T11:36
2025-01-09T11:36
2025-01-09T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма. Об этом сообщает республиканское МЧС.Работы по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе в Крыму продолжаются. Мониторинг по выявлению новых мазутных пятен, а также очистка пляжей и акватории у побережья полуострова проводится в ежедневном режиме.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ликвидация мазута на Кубани: ситуация на сегодняБолее 126 тонн загрязненного мазутом грунта убрали в СевастополеВ Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти
https://crimea.ria.ru/20250108/razrabotan-plan-otkachki-mazuta-s-volgonefti-239--kogda-zavershat-raboty-1143169215.html
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Режим ЧС ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма
В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС
11:36 09.01.2025 (обновлено: 11:50 09.01.2025)