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Режим ЧС ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма

Режим ЧС ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Режим ЧС ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма. Об этом сообщает республиканское МЧС. РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T11:36

2025-01-09T11:36

2025-01-09T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма. Об этом сообщает республиканское МЧС.Работы по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе в Крыму продолжаются. Мониторинг по выявлению новых мазутных пятен, а также очистка пляжей и акватории у побережья полуострова проводится в ежедневном режиме.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ликвидация мазута на Кубани: ситуация на сегодняБолее 126 тонн загрязненного мазутом грунта убрали в СевастополеВ Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти

https://crimea.ria.ru/20250108/razrabotan-plan-otkachki-mazuta-s-volgonefti-239--kogda-zavershat-raboty-1143169215.html

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сакский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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