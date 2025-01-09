https://crimea.ria.ru/20250109/ptitsefabrika-gorit-v-kurskoy-oblasti-1143206297.html

Птицефабрика горит в Курской области

Птицефабрика горит в Курской области - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Птицефабрика горит в Курской области

В Горшеченском районе Курской области в результате пожара на птицефабрике пострадал сотрудник предприятия. Об этом сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T18:07

2025-01-09T18:07

2025-01-09T18:07

александр хинштейн

происшествия

новости

пожар

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051004_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_183c1a127196805bd346e5453c32ffe6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Горшеченском районе Курской области в результате пожара на птицефабрике пострадал сотрудник предприятия. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Удалось не допустить возгорания большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно вывести сотрудников предприятия из зоны пожара. Для тушения привлекаются дополнительные силы и средства МЧС.Он подчеркнул, что угрозы для населения из-за пожара нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хинштейн, происшествия, новости, пожар, курская область