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Птицефабрика горит в Курской области
Птицефабрика горит в Курской области - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Птицефабрика горит в Курской области
В Горшеченском районе Курской области в результате пожара на птицефабрике пострадал сотрудник предприятия. Об этом сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T18:07
2025-01-09T18:07
2025-01-09T18:07
александр хинштейн
происшествия
новости
пожар
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Горшеченском районе Курской области в результате пожара на птицефабрике пострадал сотрудник предприятия. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Удалось не допустить возгорания большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно вывести сотрудников предприятия из зоны пожара. Для тушения привлекаются дополнительные силы и средства МЧС.Он подчеркнул, что угрозы для населения из-за пожара нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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александр хинштейн, происшествия, новости, пожар, курская область
Птицефабрика горит в Курской области
В Курской области при пожаре на птицефабрике пострадал работник предприятия
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Горшеченском районе Курской области в результате пожара на птицефабрике пострадал сотрудник предприятия. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"В Горшеченском районе горят корпуса птицефабрики "Куриное царство". Пока известно об одном пострадавшем – 40-летнего сотрудника предприятия с ожогами рук сейчас экстренно доставляют в областную клиническую больницу", – сказано в сообщении.
Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Удалось не допустить возгорания большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно вывести сотрудников предприятия из зоны пожара. Для тушения привлекаются дополнительные силы и средства МЧС.
"Распространенная рядом ТГ-каналов информация о том, что причиной пожара стал удар беспилотника ВСУ – пока подтверждения не находит. По предварительным данным, наиболее вероятная версия – возгорание электропроводки, однако окончательно на этот вопрос смогут ответить специалисты по итогам комиссии. Ранее на этой фабрике уже происходили пожары", – добавил губернатор.
Он подчеркнул, что угрозы для населения из-за пожара нет.
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