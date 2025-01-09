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Москва указала Еревану на последствия вступления в Евросоюз
Москва указала Еревану на последствия вступления в Евросоюз - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Москва указала Еревану на последствия вступления в Евросоюз
Россия рассматривает обсуждение Ереваном процесса вступления в Евросоюз как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T22:43
2025-01-09T22:43
2025-01-09T22:43
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еаэс
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Россия рассматривает обсуждение Ереваном процесса вступления в Евросоюз как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на заявление вице-премьера Алексея Оверчука.При этом Оверчук подчеркнул, что Армения имеет право на собственные суверенный выбор.Правительство Армении рассмотрело законопроект о вступлении в ЕС на заседании 9 января, поскольку соответствующая петиция набрала 52 тысячи подписей из 50 тысяч необходимых. Документ направили на рассмотрение в парламент.Премьер страны Никол Пашинян напомнил, что одобрение законопроекта не означает вступления в объединение. Ранее Пашинян также заявлял о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства.ЕАЭС – организация экономической интеграции, в нее входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – АлиевПереговоры Путина с Алиевым и Пашиняном – главные тезисыПолитическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБ
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армения, новости, правительство россии, россия, политика, еаэс, европейский союз (ес)
Москва указала Еревану на последствия вступления в Евросоюз
Вступление Армении в ЕС означает выход из Евразийского экономического союза – Оверчук
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Россия рассматривает обсуждение Ереваном процесса вступления в Евросоюз как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на заявление вице-премьера Алексея Оверчука.
"Россия рассматривает начало обсуждения в Армении законопроекта о запуске процесса вступления в Европейский союз как начало выхода Армении из ЕАЭС. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства", – сказано в сообщении.
При этом Оверчук подчеркнул, что Армения имеет право на собственные суверенный выбор.
Правительство Армении рассмотрело законопроект о вступлении в ЕС на заседании 9 января, поскольку соответствующая петиция набрала 52 тысячи подписей из 50 тысяч необходимых. Документ направили на рассмотрение в парламент.
Премьер страны Никол Пашинян напомнил, что одобрение законопроекта не означает вступления в объединение. Ранее Пашинян также заявлял о возможном выходе страны
из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства.
ЕАЭС – организация экономической интеграции, в нее входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.
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