Рейтинг@Mail.ru
Москва указала Еревану на последствия вступления в Евросоюз - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250109/moskva-ukazala-erevanu-na-posledstviya-vstupleniya-v-evrosoyuz-1143214562.html
Москва указала Еревану на последствия вступления в Евросоюз
Москва указала Еревану на последствия вступления в Евросоюз - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Москва указала Еревану на последствия вступления в Евросоюз
Россия рассматривает обсуждение Ереваном процесса вступления в Евросоюз как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T22:43
2025-01-09T22:43
армения
новости
правительство россии
россия
политика
еаэс
европейский союз (ес)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127886002_0:99:1840:1134_1920x0_80_0_0_65e0b7342a2b97ce342e235b02e6c170.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Россия рассматривает обсуждение Ереваном процесса вступления в Евросоюз как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на заявление вице-премьера Алексея Оверчука.При этом Оверчук подчеркнул, что Армения имеет право на собственные суверенный выбор.Правительство Армении рассмотрело законопроект о вступлении в ЕС на заседании 9 января, поскольку соответствующая петиция набрала 52 тысячи подписей из 50 тысяч необходимых. Документ направили на рассмотрение в парламент.Премьер страны Никол Пашинян напомнил, что одобрение законопроекта не означает вступления в объединение. Ранее Пашинян также заявлял о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства.ЕАЭС – организация экономической интеграции, в нее входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – АлиевПереговоры Путина с Алиевым и Пашиняном – главные тезисыПолитическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБ
армения
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127886002_99:0:1742:1232_1920x0_80_0_0_7a4bd3755a64792d2a133eb4f83cecaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армения, новости, правительство россии, россия, политика, еаэс, европейский союз (ес)
Москва указала Еревану на последствия вступления в Евросоюз

Вступление Армении в ЕС означает выход из Евразийского экономического союза – Оверчук

22:43 09.01.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Армении
Государственный флаг Армении - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Россия рассматривает обсуждение Ереваном процесса вступления в Евросоюз как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на заявление вице-премьера Алексея Оверчука.

"Россия рассматривает начало обсуждения в Армении законопроекта о запуске процесса вступления в Европейский союз как начало выхода Армении из ЕАЭС. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства", – сказано в сообщении.

При этом Оверчук подчеркнул, что Армения имеет право на собственные суверенный выбор.
Правительство Армении рассмотрело законопроект о вступлении в ЕС на заседании 9 января, поскольку соответствующая петиция набрала 52 тысячи подписей из 50 тысяч необходимых. Документ направили на рассмотрение в парламент.
Премьер страны Никол Пашинян напомнил, что одобрение законопроекта не означает вступления в объединение. Ранее Пашинян также заявлял о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства.
ЕАЭС – организация экономической интеграции, в нее входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – Алиев
Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном – главные тезисы
Политическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБ
 
АрменияНовостиПравительство РоссииРоссияПолитикаЕАЭСЕвропейский Союз (ЕС)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:02Поручение Путина по мазуту и признание генштаба ВСУ: главное за день
22:43Москва указала Еревану на последствия вступления в Евросоюз
22:30ВСУ ударили артиллерией по Запорожской области – погибли женщины
22:12Единый центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе
21:52Экологический "Eлковорот" в Симферополе: куда нести новогоднее дерево
21:32147 дорожных объектов отремонтировали за год в Севастополе
21:13В Крыму скорая в праздники выезжала на "травмы" больше 700 раз
20:5425 километров загрязненного мазутом берега очистили в Крыму за день
20:32Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации
20:07Что будет с британскими дронами на Украине
19:56Елка из Феодосии представляет Крым на всероссийском конкурсе
19:25Детсады и дороги: Севастополь перевыполнил план по стройкам
19:01ВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке
18:49Уколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птиц
18:26Дом Хантера Байдена сгорел в Калифорнии
18:07Птицефабрика горит в Курской области
17:50"Мы обязательно победим": как берег Севастополя спасают от мазута
17:43Два человека погибли и шестеро ранены при обстреле двух сел на Херсонщине
17:24В Крыму мазутом загрязнено 25 км побережья – где самая трудная ситуация
17:20На Крымском мосту очереди - сколько ждать проезда
Лента новостейМолния