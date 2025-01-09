https://crimea.ria.ru/20250109/moskva-ukazala-erevanu-na-posledstviya-vstupleniya-v-evrosoyuz-1143214562.html

Москва указала Еревану на последствия вступления в Евросоюз

Москва указала Еревану на последствия вступления в Евросоюз - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Москва указала Еревану на последствия вступления в Евросоюз

Россия рассматривает обсуждение Ереваном процесса вступления в Евросоюз как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T22:43

2025-01-09T22:43

2025-01-09T22:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Россия рассматривает обсуждение Ереваном процесса вступления в Евросоюз как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на заявление вице-премьера Алексея Оверчука.При этом Оверчук подчеркнул, что Армения имеет право на собственные суверенный выбор.Правительство Армении рассмотрело законопроект о вступлении в ЕС на заседании 9 января, поскольку соответствующая петиция набрала 52 тысячи подписей из 50 тысяч необходимых. Документ направили на рассмотрение в парламент.Премьер страны Никол Пашинян напомнил, что одобрение законопроекта не означает вступления в объединение. Ранее Пашинян также заявлял о возможном выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заморозки членства.ЕАЭС – организация экономической интеграции, в нее входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – АлиевПереговоры Путина с Алиевым и Пашиняном – главные тезисыПолитическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, новости, правительство россии, россия, политика, еаэс, европейский союз (ес)