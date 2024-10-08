https://crimea.ria.ru/20241008/peregovory-putina-s-alievym-i-pashinyanom--glavnye-tezisy-1140929586.html
Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном – главные тезисы
Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном – главные тезисы - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном – главные тезисы
Президент России Владимир Путин в Кремле провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T15:10
2024-10-08T15:10
2024-10-08T15:15
владимир путин (политик)
никол пашинян
ильхам алиев
армения
азербайджан
россия
политика
кремль
новости
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140928761_0:0:2337:1316_1920x0_80_0_0_162241a8575faf82a6e6cb8c1b5a4ecc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в Кремле провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках заседания Совета глав государств – участников СНГ. Российский лидер позитивно оценил развитие отношений между странами, отметив взаимный рост товарооборота.Путин лично пригласил президента Азербайджана на саммит БРИКС, который будет проходить в Казани с 22 по 24 октября. В ходе двухсторонней встречи с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном Владимир Путин отметил, что по итогам года объем товарооборота между Россией и Арменией может достичь 14-16 миллиардов долларов, что будет рекордным показателем.Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече заявил об активном политическом диалоге между Ереваном и Москвой за последние месяцы."Очень рад констатировать, что в течение последних месяцев у нас состоялся довольно-таки активный политический диалог", - сказал Пашинян.Он напомнил, что в начале октября в Ереване состоялось заседание межправительственного совета ЕАЭС, на котором российскую сторону представлял вице-премьер-министр Алексей Оверчук."На полях этого совета мы довольно-таки содержательно обсуждали вопросы нашего сотрудничества с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. И сегодня, конечно же, очень хорошая возможность как-то обобщить эти обсуждения. Я очень рад этой возможности", - сказал Пашинян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и ЕреванаТорговля между Россией и Азербайджаном расширитсяРоссия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке
армения
азербайджан
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140928761_179:0:2279:1575_1920x0_80_0_0_86457f250ddfdc581bb788f43acb52a3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), никол пашинян, ильхам алиев, армения, азербайджан, россия, политика, кремль, новости, экономика, в мире
Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном – главные тезисы
Путин в Кремле встретился с главами Азербайджана и Армении
15:10 08.10.2024 (обновлено: 15:15 08.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в Кремле провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках заседания Совета глав государств – участников СНГ.
Российский лидер позитивно оценил развитие отношений между странами, отметив взаимный рост товарооборота.
"Хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно. Мы отмечали это еще во время официального визита в Азербайджан... 4,3 миллиарда долларов торговый оборот, четыре с лишним миллиарда (долларов) наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику", - сказал он.
Путин лично пригласил президента Азербайджана на саммит БРИКС, который будет проходить в Казани с 22 по 24 октября.
В ходе двухсторонней встречи с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном Владимир Путин отметил, что по итогам года объем товарооборота между Россией и Арменией может достичь 14-16 миллиардов долларов, что будет рекордным показателем.
"Торгово-экономические отношения развиваются весьма энергично, успешно. Товарооборот достиг в прошлом году 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 миллиарда долларов", - сказал президент Российской Федерации и также пригласил Пашиняна на саммит БРИКС.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече заявил об активном политическом диалоге между Ереваном и Москвой за последние месяцы.
"Очень рад констатировать, что в течение последних месяцев у нас состоялся довольно-таки активный политический диалог", - сказал Пашинян.
Он напомнил, что в начале октября в Ереване состоялось заседание межправительственного совета ЕАЭС, на котором российскую сторону представлял вице-премьер-министр Алексей Оверчук.
"На полях этого совета мы довольно-таки содержательно обсуждали вопросы нашего сотрудничества с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. И сегодня, конечно же, очень хорошая возможность как-то обобщить эти обсуждения. Я очень рад этой возможности", - сказал Пашинян.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: