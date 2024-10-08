https://crimea.ria.ru/20241008/peregovory-putina-s-alievym-i-pashinyanom--glavnye-tezisy-1140929586.html

Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном – главные тезисы

Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном – главные тезисы - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном – главные тезисы

Президент России Владимир Путин в Кремле провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T15:10

2024-10-08T15:10

2024-10-08T15:15

владимир путин (политик)

никол пашинян

ильхам алиев

армения

азербайджан

россия

политика

кремль

новости

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140928761_0:0:2337:1316_1920x0_80_0_0_162241a8575faf82a6e6cb8c1b5a4ecc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в Кремле провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках заседания Совета глав государств – участников СНГ. Российский лидер позитивно оценил развитие отношений между странами, отметив взаимный рост товарооборота.Путин лично пригласил президента Азербайджана на саммит БРИКС, который будет проходить в Казани с 22 по 24 октября. В ходе двухсторонней встречи с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном Владимир Путин отметил, что по итогам года объем товарооборота между Россией и Арменией может достичь 14-16 миллиардов долларов, что будет рекордным показателем.Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече заявил об активном политическом диалоге между Ереваном и Москвой за последние месяцы."Очень рад констатировать, что в течение последних месяцев у нас состоялся довольно-таки активный политический диалог", - сказал Пашинян.Он напомнил, что в начале октября в Ереване состоялось заседание межправительственного совета ЕАЭС, на котором российскую сторону представлял вице-премьер-министр Алексей Оверчук."На полях этого совета мы довольно-таки содержательно обсуждали вопросы нашего сотрудничества с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. И сегодня, конечно же, очень хорошая возможность как-то обобщить эти обсуждения. Я очень рад этой возможности", - сказал Пашинян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и ЕреванаТорговля между Россией и Азербайджаном расширитсяРоссия и Азербайджан договорились сотрудничать в медицине и науке

армения

азербайджан

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), никол пашинян, ильхам алиев, армения, азербайджан, россия, политика, кремль, новости, экономика, в мире