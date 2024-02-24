https://crimea.ria.ru/20240224/politicheskoe-porazhenie-pashinyana--ekspert-o-vykhode-armenii-iz-odkb-1135177242.html

Политическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБ

Политическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБ - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Политическое поражение Пашиняна – эксперт о выходе Армении из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никола Пашинян в попытках наладить отношения с Азербайджаном отдал территории и рассчитывает на помощь Запада в переговорах, однако... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T08:41

2024-02-24T08:41

2024-02-24T08:41

никол пашинян

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организация договора о коллективной безопасности (одкб)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Премьер-министр Армении Никола Пашинян в попытках наладить отношения с Азербайджаном отдал территории и рассчитывает на помощь Запада в переговорах, однако этого не произойдет, заявил РИА Новости Крым эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Ранее Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ). Решение о выходе Армении из ОДКБ давно было очевидным и оставалось лишь вопросом времени. Пашинян и те люди, которые им управляют, решили, что пришло время для этого, считает Брутер."Запад не будет портить отношения с Баку из-за Пашиняна. Ну а что касается условий, то в своем интервью Пашинян сказал, что не видит формулы для мирного урегулирования с Азербайджаном. И этой формулы действительно нет, потому что Баку на сегодняшний момент требует больше, чем Ереван готов отдать. Но он, Пашинян, сам в этом виноват, потому что предыдущие ситуации сдал фактически без борьбы", - полагает эксперт.По его словам, премьер-министр пожертвовал некими территориями, чтобы обеспечить мирное сосуществование с Азербайджаном. Теперь Баку настаивает на своих интересах, которые находятся по обе стороны Армении. Речь идет о городе Нахичевань на правом берегу реки Нахчыванчай, к которому у Азербайджана нет сухопутного коридора. И он требует, чтобы он был, и охранялся международным миротворцами, да к тому же не проходил через территорию Армении де-юре.По словам Брутера, Пашинян отказывается признавать свои политические промахи и старается перекинуть вину на Россию."Российское руководство предупреждало, что Пашинян должен найти форму взаимодействия с Азербайджаном и договориться с ним на более выгодных условиях пока есть такая возможность. Он все эти моменты пропустил и вынужден теперь договариваться на неудобных условиях. Но, думаю, что на геополитике это (заморозка участия Еревана в ОДКБ – ред.) никак не скажется. Россия ни в чем не зависит от Армении", - подытожил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД ответил на заявление Пашиняна о РоссииЗапад стремится "вскрыть" Черноморский регион через АрмениюПрезидент Армении утвердил ратификацию Римского статута

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никол пашинян, армения, азербайджан, организация договора о коллективной безопасности (одкб), политика, внешняя политика, мнения, владимир брутер, в мире