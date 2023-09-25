https://crimea.ria.ru/20230925/mid-otvetil-na-zayavlenie-pashinyana-o-rossii-1131651941.html

МИД ответил на заявление Пашиняна о России

МИД ответил на заявление Пашиняна о России - РИА Новости Крым, 25.09.2023

МИД ответил на заявление Пашиняна о России

Послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес РФ, говорится в заявлении МИД... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T17:29

2023-09-25T17:29

2023-09-25T17:29

армения

никол пашинян

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/54/1106725467_0:55:3078:1786_1920x0_80_0_0_c014bbba474e0573e2983dfdf6ed9548.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес РФ, говорится в заявлении МИД России.24 сентября Пашинян, выступая с видеообращением к соотечественникам, завил, что произошедшие в Карабахе события вызывают серьезные вопросы по поводу целей и мотивов деятельности миротворческого контингента РФ в регионе. Он возложил ответственность за возможный исход армян из Нагорного Карабаха на Баку и российских миротворцев."Послание премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения. Налицо – попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву", - говорится в заявлении.Такими выпадами в адрес Москвы Пашинян по сути признал, что Ереван сознательно готовили к развороту от России, отметили в МИД. Это деструктивные для Армении и союзнических отношений процессы, подчеркнули в дипведомстве.МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе"Глава правительства по сути признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый – западный – вектор развития Армении, неубедительно оправдываются якобы имевшими место ошибками со стороны Российской Федерации и ОДКБ", - добавили в российском МИД.Комментируя ситуацию с протестами в Армении, в дипведомстве обратили внимание на то, что утверждения о том, будто они инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью.Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе"Такой безответственный подход команды Пашиняна и вызвал вполне понятное недовольство у части армянского общества, что выразилось в народных протестах. Разумеется, утверждения о том, будто они инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью. Главе правительства Армении должно быть хорошо известно, что Москва такими вещами не занимается – в отличие от Запада, который изрядно поднаторел в организации "цветных революций", но по странному совпадению предпочел не заметить многочисленные факты преследования властями в Ереване протестующих", - уточнили в ведомстве.В российском МИД выразили мнение, что Ереван совершает огромную ошибку, пытаясь разорвать связи Армении с Россией."Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Уверены, что это осознает и подавляющее большинство армянского населения", - подытожили в МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в КарабахеАлиев извинился перед Путиным за погибших в Карабахе миротворцевПутин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

армения

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, никол пашинян, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, политика, новости