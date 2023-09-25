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МИД ответил на заявление Пашиняна о России - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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МИД ответил на заявление Пашиняна о России
МИД ответил на заявление Пашиняна о России - РИА Новости Крым, 25.09.2023
МИД ответил на заявление Пашиняна о России
Послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес РФ, говорится в заявлении МИД... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T17:29
2023-09-25T17:29
армения
никол пашинян
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес РФ, говорится в заявлении МИД России.24 сентября Пашинян, выступая с видеообращением к соотечественникам, завил, что произошедшие в Карабахе события вызывают серьезные вопросы по поводу целей и мотивов деятельности миротворческого контингента РФ в регионе. Он возложил ответственность за возможный исход армян из Нагорного Карабаха на Баку и российских миротворцев."Послание премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения. Налицо – попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву", - говорится в заявлении.Такими выпадами в адрес Москвы Пашинян по сути признал, что Ереван сознательно готовили к развороту от России, отметили в МИД. Это деструктивные для Армении и союзнических отношений процессы, подчеркнули в дипведомстве.МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе"Глава правительства по сути признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый – западный – вектор развития Армении, неубедительно оправдываются якобы имевшими место ошибками со стороны Российской Федерации и ОДКБ", - добавили в российском МИД.Комментируя ситуацию с протестами в Армении, в дипведомстве обратили внимание на то, что утверждения о том, будто они инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью.Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе"Такой безответственный подход команды Пашиняна и вызвал вполне понятное недовольство у части армянского общества, что выразилось в народных протестах. Разумеется, утверждения о том, будто они инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью. Главе правительства Армении должно быть хорошо известно, что Москва такими вещами не занимается – в отличие от Запада, который изрядно поднаторел в организации "цветных революций", но по странному совпадению предпочел не заметить многочисленные факты преследования властями в Ереване протестующих", - уточнили в ведомстве.В российском МИД выразили мнение, что Ереван совершает огромную ошибку, пытаясь разорвать связи Армении с Россией."Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Уверены, что это осознает и подавляющее большинство армянского населения", - подытожили в МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в КарабахеАлиев извинился перед Путиным за погибших в Карабахе миротворцевПутин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
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армения, никол пашинян, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, политика, новости
МИД ответил на заявление Пашиняна о России

МИД: заявления премьера Армении Пашиняна о России не вызывают ничего, кроме отторжения

17:29 25.09.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес РФ, говорится в заявлении МИД России.
24 сентября Пашинян, выступая с видеообращением к соотечественникам, завил, что произошедшие в Карабахе события вызывают серьезные вопросы по поводу целей и мотивов деятельности миротворческого контингента РФ в регионе. Он возложил ответственность за возможный исход армян из Нагорного Карабаха на Баку и российских миротворцев.
"Послание премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения. Налицо – попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву", - говорится в заявлении.
Такими выпадами в адрес Москвы Пашинян по сути признал, что Ереван сознательно готовили к развороту от России, отметили в МИД. Это деструктивные для Армении и союзнических отношений процессы, подчеркнули в дипведомстве.
МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе
"Глава правительства по сути признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый – западный – вектор развития Армении, неубедительно оправдываются якобы имевшими место ошибками со стороны Российской Федерации и ОДКБ", - добавили в российском МИД.
В дипломатическом ведомстве напомнили, что у РФ и Армении "во многом схожие интересы в вопросах безопасности и развития, а США и другие страны НАТО поставили своей целью не только нанести стратегический урон России, но и дестабилизировать наше общее евразийское пространство". Россия же, подчеркнули в МИД, всегда была верна союзническим обязательствам, уважала армянскую государственность и никогда не ставила республику перед выбором - с нами или против нас.
Комментируя ситуацию с протестами в Армении, в дипведомстве обратили внимание на то, что утверждения о том, будто они инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью.
Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
"Такой безответственный подход команды Пашиняна и вызвал вполне понятное недовольство у части армянского общества, что выразилось в народных протестах. Разумеется, утверждения о том, будто они инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью. Главе правительства Армении должно быть хорошо известно, что Москва такими вещами не занимается – в отличие от Запада, который изрядно поднаторел в организации "цветных революций", но по странному совпадению предпочел не заметить многочисленные факты преследования властями в Ереване протестующих", - уточнили в ведомстве.
В российском МИД выразили мнение, что Ереван совершает огромную ошибку, пытаясь разорвать связи Армении с Россией.
"Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Уверены, что это осознает и подавляющее большинство армянского населения", - подытожили в МИД.
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АрменияНикол ПашинянМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияПолитикаНовости
 
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