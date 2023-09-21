https://crimea.ria.ru/20230921/aliev-izvinilsya-pered-putinym-za-pogibshikh-v-karabakhe-mirotvortsev-1131574026.html

Алиев извинился перед Путиным за погибших в Карабахе миротворцев

Алиев извинился перед Путиным за погибших в Карабахе миротворцев - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Алиев извинился перед Путиным за погибших в Карабахе миротворцев

В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным азербайджанский лидер Ильхам Алиев извинился и выразил соболезнования по поводу гибели российских РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T13:34

2023-09-21T13:34

2023-09-21T13:36

ильхам алиев

владимир путин (политик)

россия

азербайджан

нагорный карабах

политика

в мире

кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным азербайджанский лидер Ильхам Алиев извинился и выразил соболезнования по поводу гибели российских миротворцев в Карабахе, пообещав тщательно расследовать инцидент и наказать виновных. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что телефонный разговор глав государств состоялся по инициативе азербайджанской стороны.Он подчеркнул, что будет проведено "самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание", для чего генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте, добавили в Кремле.В ходе разговора оба президента отметили важность последовательной реализации договоренности о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которые были достигнуты при содействии российского миротворческого контингента. Кроме того, лидеры России и Азербайджана обсудили первоочередные шаги для дальнейшей стабилизации обстановки в регионе и преодоления там гуманитарных проблем.Также президенты договорились активизировать переговоры в русле достигнутых в 2020 – 2022 гг. трехсторонних договоренностей на высшем уровне. В числе вопросов повестки: разблокирование транспортных связей, делимитация азербайджано-армянской границы и подготовка мирного договора между Баку и Ереваном.Накануне, 20 сентября, в Минобороны России сообщили о гибели в Карабахе миротворцев, машина которых подверглась обстрелу из стрелкового оружия при возвращении контингента с наблюдательного поста. Отмечалось, что для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человек Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

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азербайджан

нагорный карабах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, владимир путин (политик), россия, азербайджан, нагорный карабах, политика, в мире, кремль