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Алиев извинился перед Путиным за погибших в Карабахе миротворцев
Алиев извинился перед Путиным за погибших в Карабахе миротворцев - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Алиев извинился перед Путиным за погибших в Карабахе миротворцев
В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным азербайджанский лидер Ильхам Алиев извинился и выразил соболезнования по поводу гибели российских РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T13:34
2023-09-21T13:34
2023-09-21T13:36
ильхам алиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным азербайджанский лидер Ильхам Алиев извинился и выразил соболезнования по поводу гибели российских миротворцев в Карабахе, пообещав тщательно расследовать инцидент и наказать виновных. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что телефонный разговор глав государств состоялся по инициативе азербайджанской стороны.Он подчеркнул, что будет проведено "самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание", для чего генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте, добавили в Кремле.В ходе разговора оба президента отметили важность последовательной реализации договоренности о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которые были достигнуты при содействии российского миротворческого контингента. Кроме того, лидеры России и Азербайджана обсудили первоочередные шаги для дальнейшей стабилизации обстановки в регионе и преодоления там гуманитарных проблем.Также президенты договорились активизировать переговоры в русле достигнутых в 2020 – 2022 гг. трехсторонних договоренностей на высшем уровне. В числе вопросов повестки: разблокирование транспортных связей, делимитация азербайджано-армянской границы и подготовка мирного договора между Баку и Ереваном.Накануне, 20 сентября, в Минобороны России сообщили о гибели в Карабахе миротворцев, машина которых подверглась обстрелу из стрелкового оружия при возвращении контингента с наблюдательного поста. Отмечалось, что для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человек Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
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ильхам алиев, владимир путин (политик), россия, азербайджан, нагорный карабах, политика, в мире, кремль
Алиев извинился перед Путиным за погибших в Карабахе миротворцев
Алиев выразил соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе миротворцев РФ
13:34 21.09.2023 (обновлено: 13:36 21.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным азербайджанский лидер Ильхам Алиев извинился и выразил соболезнования по поводу гибели российских миротворцев в Карабахе, пообещав тщательно расследовать инцидент и наказать виновных. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор глав государств состоялся по инициативе азербайджанской стороны.
"Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента… Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших ", – говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что будет проведено "самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание", для чего генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте, добавили в Кремле.
В ходе разговора оба президента отметили важность
последовательной реализации договоренности о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которые были достигнуты при содействии российского миротворческого контингента.
Кроме того, лидеры России и Азербайджана обсудили первоочередные шаги для дальнейшей стабилизации обстановки в регионе и преодоления там гуманитарных проблем.
"Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами", – отметили в Кремле.
Также президенты договорились активизировать переговоры в русле достигнутых в 2020 – 2022 гг. трехсторонних договоренностей на высшем уровне. В числе вопросов повестки: разблокирование транспортных связей, делимитация азербайджано-армянской границы и подготовка мирного договора между Баку и Ереваном.
Накануне, 20 сентября, в Минобороны России сообщили
о гибели в Карабахе миротворцев, машина которых подверглась обстрелу из стрелкового оружия при возвращении контингента с наблюдательного поста. Отмечалось, что для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов".
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