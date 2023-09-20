https://crimea.ria.ru/20230920/putin-prokommentiroval-situatsiyu-v-nagornom-karabakhe-1131551853.html

Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе предпринимают меры по защите местного гражданского населения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T14:42

2023-09-20T14:42

2023-09-20T14:42

нагорный карабах

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе предпринимают меры по защите местного гражданского населения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Китая Ван И.Он также выразил надежду на деэскалацию и перевод проблемы в мирное русло.19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры. В Ереване, в свою очередь, завили, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений и техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры.По данным Минобороны РФ, российские миротворческие силы эвакуировали из Нагорного Карабаха более двух тысяч мирных граждан, из них 1049 детей. Людей продолжают вывозить из наиболее опасных районов. Как заявили 20 сентября в Минобороны Азербайджана, "антитеррористическая операция" в Нагорном Карабахе приостановлена в среду в 13.00, в рамках достигнутых договоренностей "незаконные формирования сдадут все вооружение и тяжелую технику". Боевые действий в Карабахе к этому времени полностью прекращены. Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России призвал остановить кровопролитие в КарабахеПутин: Армения по существу признала Карабах частью АзербайджанаПутин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин (политик), армения, азербайджан, в мире, политика, россия, безопасность, новости