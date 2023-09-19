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Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе
Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе
Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористические мероприятия в целях обеспечения положений трехстороннего заявления и "восстановления конституционного РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T13:51
2023-09-19T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористические мероприятия в целях обеспечения положений трехстороннего заявления и "восстановления конституционного строя". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны республики.В Минобороны сообщили, что в рамках мероприятий высокоточным оружием выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения."Мы еще раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели", - уточнили в ведомстве.В Баку отметили, что проинформировали о проводимой операции командование российских миротворцев и руководство совместного российского-турецкого мониторингового центра.Конфликт в Нагорном КарабахеВ сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня, оставшись на занятых позициях, и обмене пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского. В регионе разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор. Стороны передали друг другу предложения по договору для изучения. В конце октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, но есть предпосылки, что путь к урегулированию найден. При этом контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены.В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о признании территориальной целостности друг друга и хорошо продвигаются к урегулированию отношений.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Армения по существу признала Карабах частью АзербайджанаАрмения и Азербайджан признали территориальную целостность друг другаПутин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном
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Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе

Минобороны Азербайджана объявило об "антитеррористических мероприятиях" в Карабахе

13:51 19.09.2023
 
© РИА НовостиАзербайджанские военные в Агдамском районе
Азербайджанские военные в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористические мероприятия в целях обеспечения положений трехстороннего заявления и "восстановления конституционного строя". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении с наших территорий, <...> а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера", — говорится в пресс-релизе.
В Минобороны сообщили, что в рамках мероприятий высокоточным оружием выводятся из строя позиции Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения.
"Мы еще раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели", - уточнили в ведомстве.
В Баку отметили, что проинформировали о проводимой операции командование российских миротворцев и руководство совместного российского-турецкого мониторингового центра.

Конфликт в Нагорном Карабахе

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня, оставшись на занятых позициях, и обмене пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского. В регионе разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор. Стороны передали друг другу предложения по договору для изучения. В конце октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, но есть предпосылки, что путь к урегулированию найден. При этом контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены.
В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о признании территориальной целостности друг друга и хорошо продвигаются к урегулированию отношений.
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