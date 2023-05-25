https://crimea.ria.ru/20230525/armeniya-i-azerbaydzhan-priznali-territorialnuyu-tselostnost-drug-druga-1128963200.html

Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга

Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга

Ереван и Баку договорились о признании территориальной целостности друг друга и хорошо продвигаются к урегулированию отношений. Об этом заявил премьер-министр... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T17:39

2023-05-25T17:39

2023-05-25T17:39

армения

азербайджан

никол пашинян

политика

россия

еаэс

новости

ильхам алиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125194432_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_7198c83061a5e428c04d51df60bc1c13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Ереван и Баку договорились о признании территориальной целостности друг друга и хорошо продвигаются к урегулированию отношений. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении, и у сторон есть возможность выйти на мирное соглашение по Нагорному КарабахуВ четверг в Москве по инициативе российской стороны состоится трехсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана.Ранее Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если армянскому населению обеспечат безопасность. При этом вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Степанакерт – Баку, отметил он.Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич в комментарии РИА Новости Крым отметил, что признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана со стороны Армении позволить начать строить отношения в регионе с чистого листа, поставив точку в затянувшемся конфликте Еревана и Баку, но только в том случае, если последний поведет себя правильно.Конфликт в Нагорном КарабахеВ сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня, оставшись на занятых позициях, и обмене пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского. В регионе разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор. Стороны передали друг другу предложения по договору и изучают их. В конце октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, но есть предпосылки, что путь к урегулированию найден. При этом контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены.19 мая 2023 года в Москве прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана – Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. По словам Лаврова, сторонам удалось приблизиться к общему видению пути к заключению мирного соглашения.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и АзербайджаномПоявится ли в Закавказье и на Черном море "второй фронт" против России

армения

азербайджан

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, азербайджан, никол пашинян, политика, россия, еаэс, новости, ильхам алиев