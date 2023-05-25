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Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга
Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга
Ереван и Баку договорились о признании территориальной целостности друг друга и хорошо продвигаются к урегулированию отношений. Об этом заявил премьер-министр... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T17:39
2023-05-25T17:39
2023-05-25T17:39
армения
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ильхам алиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Ереван и Баку договорились о признании территориальной целостности друг друга и хорошо продвигаются к урегулированию отношений. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении, и у сторон есть возможность выйти на мирное соглашение по Нагорному КарабахуВ четверг в Москве по инициативе российской стороны состоится трехсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана.Ранее Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если армянскому населению обеспечат безопасность. При этом вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Степанакерт – Баку, отметил он.Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич в комментарии РИА Новости Крым отметил, что признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана со стороны Армении позволить начать строить отношения в регионе с чистого листа, поставив точку в затянувшемся конфликте Еревана и Баку, но только в том случае, если последний поведет себя правильно.Конфликт в Нагорном КарабахеВ сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня, оставшись на занятых позициях, и обмене пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского. В регионе разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор. Стороны передали друг другу предложения по договору и изучают их. В конце октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, но есть предпосылки, что путь к урегулированию найден. При этом контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены.19 мая 2023 года в Москве прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана – Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. По словам Лаврова, сторонам удалось приблизиться к общему видению пути к заключению мирного соглашения.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и АзербайджаномПоявится ли в Закавказье и на Черном море "второй фронт" против России
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армения, азербайджан, никол пашинян, политика, россия, еаэс, новости, ильхам алиев
Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга
Пашинян: Баку и Ереван договорились о взаимном признании территориальной целостности
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Ереван и Баку договорились о признании территориальной целостности друг друга и хорошо продвигаются к урегулированию отношений. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.
"Хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", – сказал армянский лидер.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении, и у сторон есть возможность выйти на мирное соглашение по Нагорному Карабаху
"Я считаю, что есть возможности для выхода на мирное соглашение, тем более принимая во внимание то, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана… Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета", - сказал он.
В четверг в Москве по инициативе российской стороны состоится трехсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана.
Ранее Пашинян заявил
, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если армянскому населению обеспечат безопасность. При этом вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Степанакерт – Баку, отметил он.
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич в комментарии РИА Новости Крым отметил
, что признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана со стороны Армении позволить начать строить отношения в регионе с чистого листа, поставив точку в затянувшемся конфликте Еревана и Баку, но только в том случае, если последний поведет себя правильно.
Конфликт в Нагорном Карабахе
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня, оставшись на занятых позициях, и обмене пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского. В регионе разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор. Стороны передали друг другу предложения по договору и изучают их. В конце октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, но есть предпосылки, что путь к урегулированию найден. При этом контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены.
19 мая 2023 года в Москве прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана – Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. По словам Лаврова, сторонам удалось приблизиться к общему видению пути к заключению мирного соглашения.
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