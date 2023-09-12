https://crimea.ria.ru/20230912/putin-armeniya-po-suschestvu-priznala-karabakh-chastyu-azerbaydzhana-1131346736.html

Путин: Армения по существу признала Карабах частью Азербайджана

Путин: Армения по существу признала Карабах частью Азербайджана - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Путин: Армения по существу признала Карабах частью Азербайджана

Армения сама признала, что Карабах – это часть Азербайджана. В связи с этим возникли два вопроса, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T14:21

2023-09-12T14:21

2023-09-12T14:32

владимир путин (политик)

политика

армения

азербайджан

нагорный карабах

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131346446_0:0:3247:1826_1920x0_80_0_0_7fa068e052fb476e8c1675744d911974.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Армения сама признала, что Карабах – это часть Азербайджана. В связи с этим возникли два вопроса, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев в Карабахе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.По мнению Путина, ключевая составляющая всей проблемы в том, что Армения сама признала Карабах частью Азербайджана."Мы предлагали свои варианты урегулирования. Армения контролировала семь районов, которые поставила под свой контроль после завершения Армяно-Азербайджанского конфликта. Мы предлагали договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района: Кельбаджарский и Лачинский остались под фактической юрисдикцией Армении, и весь Карабах. Но армянское руководство с этим не согласилось", - объяснил президент РФ.Теперь, по словам Путина, все вопросы по Карабаху России предлагают решать на двусторонней основе. При этом президент подчеркнул, что никаких проблем у нашей страны с Арменией нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг другаАрмению пригласили в НАТОПутин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном

армения

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, армения, азербайджан, нагорный карабах, новости