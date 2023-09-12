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Путин: Армения по существу признала Карабах частью Азербайджана
Путин: Армения по существу признала Карабах частью Азербайджана - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Путин: Армения по существу признала Карабах частью Азербайджана
Армения сама признала, что Карабах – это часть Азербайджана. В связи с этим возникли два вопроса, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T14:21
2023-09-12T14:21
2023-09-12T14:32
владимир путин (политик)
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нагорный карабах
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Армения сама признала, что Карабах – это часть Азербайджана. В связи с этим возникли два вопроса, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев в Карабахе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.По мнению Путина, ключевая составляющая всей проблемы в том, что Армения сама признала Карабах частью Азербайджана."Мы предлагали свои варианты урегулирования. Армения контролировала семь районов, которые поставила под свой контроль после завершения Армяно-Азербайджанского конфликта. Мы предлагали договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района: Кельбаджарский и Лачинский остались под фактической юрисдикцией Армении, и весь Карабах. Но армянское руководство с этим не согласилось", - объяснил президент РФ.Теперь, по словам Путина, все вопросы по Карабаху России предлагают решать на двусторонней основе. При этом президент подчеркнул, что никаких проблем у нашей страны с Арменией нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг другаАрмению пригласили в НАТОПутин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), политика, армения, азербайджан, нагорный карабах, новости
Путин: Армения по существу признала Карабах частью Азербайджана
Путин: Ереван по существу признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом
14:21 12.09.2023 (обновлено: 14:32 12.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Армения сама признала, что Карабах – это часть Азербайджана. В связи с этим возникли два вопроса, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев в Карабахе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Мандат наших миротворцев там еще действует. А вопрос недопущения этнических чисток никуда не делся. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорило всегда нам, и до сих пор говорит, не заинтересовано в каких бы то ни было этнических чистках. Более того, заинтересовано в том, чтобы этот процесс происходил мягко", - заявил президент РФ.
По мнению Путина, ключевая составляющая всей проблемы в том, что Армения сама признала Карабах частью Азербайджана.
"Мы предлагали свои варианты урегулирования. Армения контролировала семь районов, которые поставила под свой контроль после завершения Армяно-Азербайджанского конфликта. Мы предлагали договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района: Кельбаджарский и Лачинский остались под фактической юрисдикцией Армении, и весь Карабах. Но армянское руководство с этим не согласилось", - объяснил президент РФ.
Теперь, по словам Путина, все вопросы по Карабаху России предлагают решать на двусторонней основе. При этом президент подчеркнул, что никаких проблем у нашей страны с Арменией нет.
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