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Армению пригласили в НАТО - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Армению пригласили в НАТО
Армению пригласили в НАТО - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Армению пригласили в НАТО
Глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс, соответствующее обращение он адресовал... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T20:16
2023-09-04T20:16
армения
нато
никол пашинян
политика
в мире
новости
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
гюнтер фелингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс, соответствующее обращение он адресовал армянскому премьеру Николу Пашиняну в своем аккаунте в Х (ранее Twitter)."Я призываю Армению вступить в НАТО", – написал Фелингер.В своем посте он добавил фразу "защитите Армению", призвав сделать это президента США Джо Байдена, аккаунт которого соответствующим образом отметил в сообщении.Армения – член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и с жертвами среди мирного населения. В Совбезе РФ не раз призывали развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с не прекращавшимися перестрелками на границе Армении и Азербайджана. Последнее обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. В мае Ереван и Баку признали территориальную целостность друг друга. Ранее, комментируя переговоры в Сочи президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджэпа Таипа Эрдогана, политолог Александр Ирхин предположил, что среди вопросов повестки будет рассматриваться обстановка в Закавказье, где политический режим Николы Пашиняна "делает последовательные, системные, настойчивые антироссийские заявления и шаги". Читайте также на РИА Новости Крым:Появится ли в Закавказье и на Черном море "второй фронт" против России Путин оценил темп развития отношений России и Турции Москва учитывает попытки Запада открыть "второй фронт" против РФ – Лавров
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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армения, нато, никол пашинян, политика, в мире, новости, джозеф байден, президент сша (joseph biden), гюнтер фелингер
Армению пригласили в НАТО

В НАТО призвали Армению вступить в альянс

20:16 04.09.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Армении
Государственный флаг Армении - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс, соответствующее обращение он адресовал армянскому премьеру Николу Пашиняну в своем аккаунте в Х (ранее Twitter).
"Я призываю Армению вступить в НАТО", – написал Фелингер.
В своем посте он добавил фразу "защитите Армению", призвав сделать это президента США Джо Байдена, аккаунт которого соответствующим образом отметил в сообщении.
Армения – член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и с жертвами среди мирного населения. В Совбезе РФ не раз призывали развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с не прекращавшимися перестрелками на границе Армении и Азербайджана. Последнее обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. В мае Ереван и Баку признали территориальную целостность друг друга.
Ранее, комментируя переговоры в Сочи президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджэпа Таипа Эрдогана, политолог Александр Ирхин предположил, что среди вопросов повестки будет рассматриваться обстановка в Закавказье, где политический режим Николы Пашиняна "делает последовательные, системные, настойчивые антироссийские заявления и шаги".
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АрменияНАТОНикол ПашинянПолитикаВ миреНовостиДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Гюнтер Фелингер
 
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