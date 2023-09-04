https://crimea.ria.ru/20230904/armeniyu-priglasili-v-nato-1131151859.html

Армению пригласили в НАТО

Армению пригласили в НАТО - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Армению пригласили в НАТО

Глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс, соответствующее обращение он адресовал... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T20:16

2023-09-04T20:16

2023-09-04T20:16

армения

нато

никол пашинян

политика

в мире

новости

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

гюнтер фелингер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс, соответствующее обращение он адресовал армянскому премьеру Николу Пашиняну в своем аккаунте в Х (ранее Twitter)."Я призываю Армению вступить в НАТО", – написал Фелингер.В своем посте он добавил фразу "защитите Армению", призвав сделать это президента США Джо Байдена, аккаунт которого соответствующим образом отметил в сообщении.Армения – член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и с жертвами среди мирного населения. В Совбезе РФ не раз призывали развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с не прекращавшимися перестрелками на границе Армении и Азербайджана. Последнее обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. В мае Ереван и Баку признали территориальную целостность друг друга. Ранее, комментируя переговоры в Сочи президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджэпа Таипа Эрдогана, политолог Александр Ирхин предположил, что среди вопросов повестки будет рассматриваться обстановка в Закавказье, где политический режим Николы Пашиняна "делает последовательные, системные, настойчивые антироссийские заявления и шаги". Читайте также на РИА Новости Крым:Появится ли в Закавказье и на Черном море "второй фронт" против России Путин оценил темп развития отношений России и Турции Москва учитывает попытки Запада открыть "второй фронт" против РФ – Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, нато, никол пашинян, политика, в мире, новости, джозеф байден, президент сша (joseph biden), гюнтер фелингер