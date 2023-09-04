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Путин оценил темп развития отношений России и Турции - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Путин оценил темп развития отношений России и Турции
Путин оценил темп развития отношений России и Турции - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Путин оценил темп развития отношений России и Турции
Набранный темп развития отношений России и Турции сохраняется, товарооборот между странами растет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T13:42
2023-09-04T13:42
россия
турция
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
политика
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сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Набранный темп развития отношений России и Турции сохраняется, товарооборот между странами растет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.Он также подчеркнул, что в области сельского хозяйства расширены возможности поставок продукции турецких производителей на российский рынок, и они поступают в хорошем объеме. Также развиваются отношения в сфере промышленности, энергетики и других областях.В понедельник в Сочи проходят переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе. Одна из ключевых тем переговоров - будущее зерновой сделки.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин – Эрдогану: Россия открыта для переговоров по зерновой сделкеО чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – экспертПутин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделке
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россия, турция, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, политика, экономика, новости, сочи
Путин оценил темп развития отношений России и Турции

Путин на переговорах с Эрдоганом: темп развития отношений России и Турции сохраняется

13:42 04.09.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Набранный темп развития отношений России и Турции сохраняется, товарооборот между странами растет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Набранный при вашем непосредственном участии темп развития отношений России и Турции сохраняется. Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году наш товарооборот увеличился на 86%. В первом полугодии этого года позитивный темп сохраняется, он не такой мощный, как был в прошлом году, но все же позитивный", - сказал Путин.
Он также подчеркнул, что в области сельского хозяйства расширены возможности поставок продукции турецких производителей на российский рынок, и они поступают в хорошем объеме. Также развиваются отношения в сфере промышленности, энергетики и других областях.
В понедельник в Сочи проходят переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе. Одна из ключевых тем переговоров - будущее зерновой сделки.
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РоссияТурцияВладимир Путин (политик)Реджеп Тайип ЭрдоганПолитикаЭкономикаНовостиСочи
 
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