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Путин оценил темп развития отношений России и Турции
Путин оценил темп развития отношений России и Турции - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Путин оценил темп развития отношений России и Турции
Набранный темп развития отношений России и Турции сохраняется, товарооборот между странами растет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T13:42
2023-09-04T13:42
2023-09-04T13:42
россия
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владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Набранный темп развития отношений России и Турции сохраняется, товарооборот между странами растет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.Он также подчеркнул, что в области сельского хозяйства расширены возможности поставок продукции турецких производителей на российский рынок, и они поступают в хорошем объеме. Также развиваются отношения в сфере промышленности, энергетики и других областях.В понедельник в Сочи проходят переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе. Одна из ключевых тем переговоров - будущее зерновой сделки.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин – Эрдогану: Россия открыта для переговоров по зерновой сделкеО чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – экспертПутин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделке
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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россия, турция, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, политика, экономика, новости, сочи
Путин оценил темп развития отношений России и Турции
Путин на переговорах с Эрдоганом: темп развития отношений России и Турции сохраняется