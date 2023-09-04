https://crimea.ria.ru/20230904/putin-otsenil-temp-razvitiya-otnosheniy-rossii-i-turtsii-1131149671.html

Путин оценил темп развития отношений России и Турции

Путин оценил темп развития отношений России и Турции - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Путин оценил темп развития отношений России и Турции

Набранный темп развития отношений России и Турции сохраняется, товарооборот между странами растет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T13:42

2023-09-04T13:42

2023-09-04T13:42

россия

турция

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

политика

экономика

новости

сочи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Набранный темп развития отношений России и Турции сохраняется, товарооборот между странами растет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.Он также подчеркнул, что в области сельского хозяйства расширены возможности поставок продукции турецких производителей на российский рынок, и они поступают в хорошем объеме. Также развиваются отношения в сфере промышленности, энергетики и других областях.В понедельник в Сочи проходят переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе. Одна из ключевых тем переговоров - будущее зерновой сделки.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин – Эрдогану: Россия открыта для переговоров по зерновой сделкеО чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – экспертПутин назвал Эрдогану условие для возвращения России к зерновой сделке

россия

турция

сочи

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, турция, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, политика, экономика, новости, сочи