https://crimea.ria.ru/20230920/azerbaydzhan-ostanavlivaet-operatsiyu-v-karabakhe-1131546892.html

Азербайджан останавливает операцию в Карабахе

Азербайджан останавливает операцию в Карабахе - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Азербайджан останавливает операцию в Карабахе

Антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе будет приостановлена в среду в 13:00, в рамках достигнутых договоренности "незаконные формирования сдадут все... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T12:48

2023-09-20T12:48

2023-09-20T13:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе будет приостановлена в среду в 13:00, в рамках достигнутых договоренности "незаконные формирования сдадут все вооружение и тяжелую технику". Об этом со ссылкой на заявление Минобороны Азербайджана сообщает РИА Новости.19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, сообщили, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений и техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры.По данным Минобороны РФ, российские миротворческие силы эвакуировали из Нагорного Карабаха более двух тысяч человек мирного населения, из них 1049 детей. Людей продолжают вывозить из наиболее опасных районов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Армения по существу признала Карабах частью АзербайджанаМИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе

https://crimea.ria.ru/20210729/Chem-mozhet-obernutsya-novoe-obostrenie-v-Karabakhe--mnenie-politologa-1119853854.html

нагорный карабах

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нагорный карабах, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, в мире, политика, новости, общество