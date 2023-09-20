Азербайджан останавливает операцию в Карабахе
Азербайджан останавливает антитеррористическую операцию в Карабахе 20 сентября
12:48 20.09.2023 (обновлено: 13:38 20.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе будет приостановлена в среду в 13:00, в рамках достигнутых договоренности "незаконные формирования сдадут все вооружение и тяжелую технику". Об этом со ссылкой на заявление Минобороны Азербайджана сообщает РИА Новости.
"По предложению администрации президента Азербайджанской Республики, 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики", — говорится в заявлении.
19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
В Ереване, в свою очередь, сообщили, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений и техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры.
По данным Минобороны РФ, российские миротворческие силы эвакуировали из Нагорного Карабаха более двух тысяч человек мирного населения, из них 1049 детей. Людей продолжают вывозить из наиболее опасных районов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
29 июля 2021, 17:18Чем может обернуться новое обострение в Карабахе – мнение политолога