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МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе

МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе - РИА Новости Крым, 20.09.2023

МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе

МИД России призвал Баку и Ереван прекратить боевые действия, чтобы остановить кровопролитие и избежать жертв среди мирного населения в связи с эскалацией в... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T10:51

2023-09-20T10:51

2023-09-20T10:51

нагорный карабах

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. МИД России призвал Баку и Ереван прекратить боевые действия, чтобы остановить кровопролитие и избежать жертв среди мирного населения в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе. Заявление опубликовано на сайте ведомства."В связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призываем конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения", – призвали в российском внешнеполитическом ведомстве.В данный момент главное – безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020 – 2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, добавили в МИД РФ.В ведомстве отметили, что на судьбу урегулирования вопроса определяющим образом повлияло то, что Ереван признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, о чем было заявлено в октябре 2022 года и мае 2023-го на саммитах под эгидой ЕС.В министерстве отметили, что российские миротворцы добросовестно выполняли задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между конфликтующими сторонами с момента своего размещения в регионе. РМК координировал усилия по выправлению гуманитарной ситуации "на земле" и содействовал запуску прямого диалога между Баку и Степанакертом, напомнили в МИД."Наши миротворцы РМК и в эти часы оказывают содействие гражданскому населению, в том числе медицинскую помощь, занимаются эвакуацией", – добавили в ведомстве.Утром во вторник, 19 сентября, Азербайджан объявил, что начал в Нагорном Карабахе антитеррористические мероприятия для обеспечения положений трехстороннего заявления и "восстановления конституционного строя". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики. В ведомстве заявили, что вооруженные силы Азербайджана высокоточным оружием выводят из строя позиции ВС Армении и все боевые средства и объекты военного назначения. Днем армянские СМИ сообщили о убитых и раненых среди мирного населения Нагорного Карабаха в результате обстрелов со стороны Азербайджана. Отмечалось, что в больницы поступили десятки пострадавших взрослых и детей.Днем в центре Еревана начались протесты, собравшиеся на центральной площади жители призывали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна, называя его предателем. Здания Кабмина оцепила полиция, вскоре начались стычки протестующих с правоохранителями.Вечером 19 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха."С 12:00 19 сентября 2023 года российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения", – сообщалось в информационном бюллетене военного ведомства.В МО уточнили, что за стуки в расположение миротворческого контингента были эвакуированы 469 человек, среди них 185 – дети.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Армения по существу признала Карабах частью Азербайджана Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном Армения уступит Карабах Азербайджану – чего ждать в Закавказье

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нагорный карабах, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, армения, азербайджан, новости, в мире