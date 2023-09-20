Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в Карабахе
При обстреле миротворческого контингента в Карабахе погибли российские военнослужащие
18:39 20.09.2023 (обновлено: 18:48 20.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости Крым. При возвращения с наблюдательного поста машина с российскими миротворцами оказалась под обстрелом из стрелкового оружия, сообщило Минобороны России.
"20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов".
19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
В Ереване, в свою очередь, завили, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений и техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры.
По данным Минобороны РФ, российские миротворческие силы эвакуировали из Нагорного Карабаха более двух тысяч мирных граждан, из них 1049 детей. Людей продолжают вывозить из наиболее опасных районов.
Как заявили 20 сентября в Минобороны Азербайджана, "антитеррористическая операция" в Нагорном Карабахе приостановлена в среду в 13.00, в рамках достигнутых договоренностей "незаконные формирования сдадут все вооружение и тяжелую технику". Боевые действий в Карабахе к этому времени полностью прекращены.
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