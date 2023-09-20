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Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в Карабахе - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в Карабахе
Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в Карабахе - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в Карабахе
При возвращения с наблюдательного поста машина с российскими миротворцами оказалась под обстрелом из стрелкового оружия, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T18:39
2023-09-20T18:48
нагорный карабах
армения
азербайджан
министерство обороны рф
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости Крым. При возвращения с наблюдательного поста машина с российскими миротворцами оказалась под обстрелом из стрелкового оружия, сообщило Минобороны России.Там уточнили, что "для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов".19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, завили, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений и техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры.По данным Минобороны РФ, российские миротворческие силы эвакуировали из Нагорного Карабаха более двух тысяч мирных граждан, из них 1049 детей. Людей продолжают вывозить из наиболее опасных районов.Как заявили 20 сентября в Минобороны Азербайджана, "антитеррористическая операция" в Нагорном Карабахе приостановлена в среду в 13.00, в рамках достигнутых договоренностей "незаконные формирования сдадут все вооружение и тяжелую технику". Боевые действий в Карабахе к этому времени полностью прекращены. Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России призвал остановить кровопролитие в КарабахеПутин: Армения по существу признала Карабах частью АзербайджанаПутин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном
https://crimea.ria.ru/20230920/putin-prokommentiroval-situatsiyu-v-nagornom-karabakhe-1131551853.html
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нагорный карабах, армения, азербайджан, министерство обороны рф, происшествия
Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в Карабахе

При обстреле миротворческого контингента в Карабахе погибли российские военнослужащие

18:39 20.09.2023 (обновлено: 18:48 20.09.2023)
 
© РИА Новости . Айк Арутюнян / Перейти в фотобанкЭскалация ситуации в Нагорном Карабахе
Эскалация ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Айк Арутюнян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости Крым. При возвращения с наблюдательного поста машина с российскими миротворцами оказалась под обстрелом из стрелкового оружия, сообщило Минобороны России.
"20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов".
19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
В Ереване, в свою очередь, завили, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений и техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры.
По данным Минобороны РФ, российские миротворческие силы эвакуировали из Нагорного Карабаха более двух тысяч мирных граждан, из них 1049 детей. Людей продолжают вывозить из наиболее опасных районов.
Как заявили 20 сентября в Минобороны Азербайджана, "антитеррористическая операция" в Нагорном Карабахе приостановлена в среду в 13.00, в рамках достигнутых договоренностей "незаконные формирования сдадут все вооружение и тяжелую технику". Боевые действий в Карабахе к этому времени полностью прекращены.
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