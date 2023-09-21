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Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человек - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человек
Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человек - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человек
Около 5 тысяч мирных жителей доставлены в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе с начала активных боевых действий. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T08:55
2023-09-21T08:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Около 5 тысяч мирных жителей доставлены в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе с начала активных боевых действий. Об этом сообщили в Минобороны России.В ведомстве уточнили, что людей эвакуировали из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В Минобороны также подчеркнули, что поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, чтобы не допустить кровопролития, а также обеспечить безопасность российского миротворческого контингента.19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, завили, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений и техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры.Как заявили 20 сентября в Минобороны Азербайджана, "антитеррористическая операция" в Нагорном Карабахе приостановлена в среду в 13.00, в рамках достигнутых договоренностей "незаконные формирования сдадут все вооружение и тяжелую технику". Боевые действий в Карабахе к этому времени полностью прекращены. Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в КарабахеПутин прокомментировал ситуацию в Нагорном КарабахеМИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе
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министерство обороны рф, нагорный карабах, россия, армения, азербайджан, общество, в мире, новости
Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человек

Около 5 тысяч мирных жителей эвакуировали российские миротворцы в Нагорном Карабахе

08:55 21.09.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФРоссийские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человек
Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человек
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Около 5 тысяч мирных жителей доставлены в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе с начала активных боевых действий. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что людей эвакуировали из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.
"Все эвакуированные жители Нагорного Карабаха обеспечены местами для отдыха и горячим питанием. Военными медиками российского медицинского отряда специального назначения оказывается квалифицированная медицинская помощь мирным жителям", - говорится в сообщении.
В Минобороны также подчеркнули, что поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, чтобы не допустить кровопролития, а также обеспечить безопасность российского миротворческого контингента.
19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
В Ереване, в свою очередь, завили, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений и техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры.
Как заявили 20 сентября в Минобороны Азербайджана, "антитеррористическая операция" в Нагорном Карабахе приостановлена в среду в 13.00, в рамках достигнутых договоренностей "незаконные формирования сдадут все вооружение и тяжелую технику". Боевые действий в Карабахе к этому времени полностью прекращены.
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