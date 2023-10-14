https://crimea.ria.ru/20231014/prezident-armenii-utverdil-ratifikatsiyu-rimskogo-statuta-1132090343.html

Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута

Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута

Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута, сообщается на официальном сайте главы республики. РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T13:52

2023-10-14T13:52

2023-10-14T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута, сообщается на официальном сайте главы республики.Ранее третьего октября Римский статут МУС ратифицировал парламент Армении. Документ вступает в силу через 60 дней после его подписания президентом страны и завершения ряда процедур. В Кремле такое решение назвали некорректным, отметив, что это негативно скажется на двусторонних отношениях России и Армении. Ранее МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. В Москве подобные обвинения опровергли, назвав возмутительной "саму постановку вопроса", и подчеркнули, что Россия не признает юрисдикцию МУС, следовательно, решения этого суда являются для нее ничтожными.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров высказался об отношениях российского и армянского народовМИД ответил на заявление Пашиняна о РоссииПашинян заявил о готовности уйти в отставку

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армения, новости, в мире, политика, мус