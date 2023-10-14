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Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута
Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута
Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута, сообщается на официальном сайте главы республики. РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T13:52
2023-10-14T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута, сообщается на официальном сайте главы республики.Ранее третьего октября Римский статут МУС ратифицировал парламент Армении. Документ вступает в силу через 60 дней после его подписания президентом страны и завершения ряда процедур. В Кремле такое решение назвали некорректным, отметив, что это негативно скажется на двусторонних отношениях России и Армении. Ранее МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. В Москве подобные обвинения опровергли, назвав возмутительной "саму постановку вопроса", и подчеркнули, что Россия не признает юрисдикцию МУС, следовательно, решения этого суда являются для нее ничтожными.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров высказался об отношениях российского и армянского народовМИД ответил на заявление Пашиняна о РоссииПашинян заявил о готовности уйти в отставку
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РИА Новости Крым
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армения, новости, в мире, политика, мус
Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута

Президент Армении подписал документ о ратификации Римского статута

13:52 14.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута, сообщается на официальном сайте главы республики.

"Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления "Об обратном признании юрисдикции Международного уголовного суда", – сказано на сайте.

Ранее третьего октября Римский статут МУС ратифицировал парламент Армении. Документ вступает в силу через 60 дней после его подписания президентом страны и завершения ряда процедур. В Кремле такое решение назвали некорректным, отметив, что это негативно скажется на двусторонних отношениях России и Армении.
Ранее МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. В Москве подобные обвинения опровергли, назвав возмутительной "саму постановку вопроса", и подчеркнули, что Россия не признает юрисдикцию МУС, следовательно, решения этого суда являются для нее ничтожными.
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Заголовок открываемого материала
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