https://crimea.ria.ru/20231004/pashinyan-zayavil-o-gotovnosti-uyti-v-otstavku-1131856794.html
Пашинян заявил о готовности уйти в отставку
Пашинян заявил о готовности уйти в отставку - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Пашинян заявил о готовности уйти в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если это поможет нормализовать ситуацию в стране, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T17:40
2023-10-04T17:40
2023-10-04T17:40
никол пашинян
армения
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если это поможет нормализовать ситуацию в стране, сообщает РИА Новости.Однако, добавил армянский лидер, проведенный им анализ показывает, что в случае его отставки "произойдет прямо противоположное". Поэтому, по словам Пашиняна, он пока остается на своем посту.Премьер напомнил, что дважды подавал в отставку после прихода к власти и дважды переизбирался.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.На этом фоне в Ереване вспыхнули массовые акции протеста. Митингующие призвали отказаться от признания Карабаха частью Азербайджана, а также потребовали от премьер-министра Пашиняна уйти в отставку.Периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни сентября полиция приступила к массовому задержанию лидеров протеста, а также его участников.
https://crimea.ria.ru/20231004/armeniya-gotova-zaklyuchit-soglashenie-o-mire-s-azerbaydzhanom--pashinyan-1131853841.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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никол пашинян, армения, в мире, политика
Пашинян заявил о готовности уйти в отставку
Пашинян заявил о готовности уйти в отставку, если это нормализует ситуацию в Армении
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если это поможет нормализовать ситуацию в стране, сообщает РИА Новости.
"Армения сталкивалась и сталкивается с вызовами… Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы", – сказал Пашинян в среду в ходе правительственного часа в парламенте.
Однако, добавил армянский лидер, проведенный им анализ показывает, что в случае его отставки "произойдет прямо противоположное". Поэтому, по словам Пашиняна, он пока остается на своем посту.
Премьер напомнил, что дважды подавал в отставку после прихода к власти и дважды переизбирался.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
На этом фоне в Ереване вспыхнули массовые акции протеста. Митингующие призвали отказаться от признания Карабаха частью Азербайджана, а также потребовали от премьер-министра Пашиняна уйти в отставку.
Периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни сентября полиция приступила к массовому задержанию лидеров протеста, а также его участников.