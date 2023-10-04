https://crimea.ria.ru/20231004/pashinyan-zayavil-o-gotovnosti-uyti-v-otstavku-1131856794.html

Пашинян заявил о готовности уйти в отставку

Пашинян заявил о готовности уйти в отставку - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Пашинян заявил о готовности уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если это поможет нормализовать ситуацию в стране, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T17:40

2023-10-04T17:40

2023-10-04T17:40

никол пашинян

армения

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111440/16/1114401634_111:40:795:425_1920x0_80_0_0_6f02d275a612f7627661b103fb6e68fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если это поможет нормализовать ситуацию в стране, сообщает РИА Новости.Однако, добавил армянский лидер, проведенный им анализ показывает, что в случае его отставки "произойдет прямо противоположное". Поэтому, по словам Пашиняна, он пока остается на своем посту.Премьер напомнил, что дважды подавал в отставку после прихода к власти и дважды переизбирался.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.На этом фоне в Ереване вспыхнули массовые акции протеста. Митингующие призвали отказаться от признания Карабаха частью Азербайджана, а также потребовали от премьер-министра Пашиняна уйти в отставку.Периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни сентября полиция приступила к массовому задержанию лидеров протеста, а также его участников.

https://crimea.ria.ru/20231004/armeniya-gotova-zaklyuchit-soglashenie-o-mire-s-azerbaydzhanom--pashinyan-1131853841.html

армения

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армения, в мире, политика