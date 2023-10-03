https://crimea.ria.ru/20231003/rimskiy-statut-i-zamena-odkb-peskov-o-strategii-bezopasnosti-armenii-1131826764.html

Римский статут и "замена" ОДКБ: Песков о стратегии безопасности Армении

Римский статут и "замена" ОДКБ: Песков о стратегии безопасности Армении - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Римский статут и "замена" ОДКБ: Песков о стратегии безопасности Армении

В Кремле назвали "некорректным" решение парламента Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), отметив, что это негативно... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T18:12

2023-10-03T18:12

2023-10-03T18:12

дмитрий песков

кремль

россия

армения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Кремле назвали "некорректным" решение парламента Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), отметив, что это негативно скажется на двусторонних отношениях. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что лучшей альтернативы, чем ОДКБ и российско-армянское партнерство для республики быть не может. Его слова приводит РИА Новости.Третьего октября Армения ратифицировала Римский статут МУС – соответствующее решение было принято на заседании парламента республики. Документ должен быть подписан президентом страны и вступить в силу через 60 дней после завершения ряда процедур.По словам Пескова, "к действующему руководству Армении появятся дополнительные вопросы", которые были уже переданы армянской стороне, по их итогу должно быть принято дипломатическое решение."Нужно искать какое-то решение в этой связи дипломатическое. Но там нужно будет разбираться, как в Армении все-таки, могут ли превалировать одни акты над международным правом –потому что фактически сейчас это международно-правовая ситуация для Армении, – или они могут обеспечить некие особые условия и делать исключения", – сказал Песков.Песков подчеркнул, что Россия абсолютно не согласна с теми аргументами, которые озвучил премьер-министр Армении Никола Пашинян, объясняя ратификацию документа необходимостью обеспечить безопасность страны.По его словам, ратификация Римского статута Арменией будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений стран.Ранее МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. В Москве подобные обвинения опровергли, назвав возмутительной "саму постановку вопроса", и подчеркнули, что Россия не признает юрисдикцию МУС, следовательно, решения этого суда являются для нее ничтожными.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Армения благодаря ее "некоторым руководителям" выйдет из ОДКБ, это станет суверенным выбором руководства страны, однако вековых связей между российским и армянским народом "никаким временным администрациям не разрушить".Читайте также на РИА Новости Крым:МИД ответил на заявление Пашиняна о РоссииИстория не завершена: эксперт о карабахском конфликтеРасовая дискриминация: Армения подала на Азербайджан иск в суд ООН

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дмитрий песков, кремль, россия, армения, организация договора о коллективной безопасности (одкб), в мире, политика, новости