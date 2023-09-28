https://crimea.ria.ru/20230928/istoriya-ne-zavershena-ekspert-o-karabakhskom-konflikte-1131722358.html

История не завершена: эксперт о карабахском конфликте

История не завершена: эксперт о карабахском конфликте - РИА Новости Крым, 28.09.2023

История не завершена: эксперт о карабахском конфликте

Ситуация, связанная с Нагорным Карабахом, безусловно, повлияет как на дальнейшие двусторонние отношения Азербайджана и Армении, так и на многосторонние – в... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T14:48

2023-09-28T14:48

2023-09-28T15:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Ситуация, связанная с Нагорным Карабахом, безусловно, повлияет как на дальнейшие двусторонние отношения Азербайджана и Армении, так и на многосторонние – в рамках архитектуры безопасности всего Южного Кавказа. При этом говорить, что история конфликта на этих территориях завершена, нельзя – подошел к финалу лишь его очередной этап. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.Утром 28 сентября стало известно, что Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ о действиях, "вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года", подписал ее президент Самвел Шахраманян. Согласно документу, все госучреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, будут распущены до указанного срока. Население за это время должно ознакомиться с условиями реинтеграции, которые предоставляет Азербайджанская Республика, для принятия "самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе".По словам Денисова, на минувшем историческом этапе "Нагорно-Карабахская республика была фактически независимым государством и зачастую оказывала больше влияния на процессы внутри Армении, чем Армения, из-за чего там было много внутриармянских, межклановых конфликтов".Конфликту почти 800 летЧто касается конфликта в самой этой части Южного Кавказа, то ему почти 800 лет. И он один из самых сложных в мире, в том числе потому, что его предпосылки кроются в глубине веков. Кроме того, его конфигурация такова, что нет оснований говорить о том, что он может быть полностью урегулирован и исчерпан в краткосрочной перспективе, считает эксперт.Об этом свидетельствует целый ряд факторов, связанный с существованием частично признанного государства, и прежде всего то, что "никуда не делся народ, который проживал и проживает на этих территориях", считает Денисов."Ситуация, связанная с Арцахом, или Нагорным Карабахом, как разные стороны называют эту территорию, безусловно, будет влиять на дальнейшие взаимоотношения и двусторонние – Азербайджана и Армении, и многосторонние – в рамка архитектуры безопасности всего Южного Кавказа", – заметил он.Тем не менее, по его мнению, очередной этап конфликта на Южном Кавказе, связанный с Карабахом, "увенчается все-таки подписанием соглашения между Арменией и Азербайджаном, в рамках которого будет подтверждено, что большая часть этих территорий принадлежит Азербайджану, как, собственно, и зафиксировано в документах ООН".В рамках следующего этапа – миростроительства, который начнется, "как только здесь перестанут гибнуть люди", можно ждать, что в регионе наконец-то наступит стабильность, отметил Денисов.При подобного рода конфликтах всегда существует террористическая угроза, однако системной партизанской войны после произошедших событий ждать не стоит, уверен эксперт.Предпослылки нового кофликтаОтвечая на вопрос о том, как конфликт здесь может выйти на новый виток, если обстановка в регионе обещает стабилизироваться, он отметил, что для этого могут быть разные предпосылки, одна из которых – вступление Армении в НАТО."Допустим, Армения быстро интегрируется в НАТО, в течение, например, 5 лет, перевооружится, и через 10 лет придут радикальные политики в Ереван, которые посчитают, что баланс сил в их пользу – вот вам и новый конфликт", – предположил эксперт.Что касается аналогий с Крымом, которые некоторые аналитики пытаются сегодня проводить, рассуждая о карабахском конфликте, то они не имеют общего с реальностью, считает он.19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. Баку заявил, что выводит из строя позиции ВС Армении, а гражданское население и объекты инфраструктуры не пострадают. Для установления мира были выдвинуты условия: полный вывод из Карабаха армянских войск и роспуск непризнанных властей в Степанакерте.В Армении происходящее назвали агрессией, утверждая, что армянских подразделений в Карабахе нет. В Ереване начались акции протеста с призывами объявить импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну.Утром 20 сентября в Минобороны Азербайджана заявили, что операция будет приостановлена в 13.00. Боевые действий в Карабахе в тот день были полностью прекращены. Соответствующих договоренностей Баку и Степанакерту удалось достичь при посредничестве командования российским миротворческим контингентом, сообщили в Минобороны РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в Карабахе Пять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в Карабахе В лагере миротворцев РФ в Карабахе остаются более 1300 мирных жителей

https://crimea.ria.ru/20230920/putin-prokommentiroval-situatsiyu-v-nagornom-karabakhe-1131551853.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

нагорный карабах, азербайджан, армения, мнения, денис денисов, политика, история, в мире