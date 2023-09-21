https://crimea.ria.ru/20230921/pyat-narusheniy-rezhima-prekrascheniya-ognya-zafiksirovano-v-karabakhe-1131588338.html

Пять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в Карабахе

Пять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в Карабахе - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Пять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в Карабахе

В Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня после заключения договоренности о прекращении боевых действий. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T20:16

2023-09-21T20:16

2023-09-21T20:21

министерство обороны рф

нагорный карабах

армения

азербайджан

в мире

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/14/1131549406_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_29e61ee142148217a1506838a1f12278.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня после заключения договоренности о прекращении боевых действий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Командование российских миротворцев проводит разбирательство по этим фактам во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха, добавили в военном ведомстве.Ранее сообщалось, что с начала активных боевых действий около пяти тысяч мирных жителей доставлены в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.20 сентября в Минобороны Азербайджана заявили, что "антитеррористическая операция" в Нагорном Карабахе приостановлена с 13.00. Боевые действий к этому времени полностью прекращены.Во вторник, 19 сентября, минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, завили, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений и техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в КарабахеАлиев извинился перед Путиным за погибших в Карабахе миротворцевРоссийские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человек

нагорный карабах

армения

азербайджан

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, нагорный карабах, армения, азербайджан, в мире, новости, россия