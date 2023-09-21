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Пять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в Карабахе - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Пять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в Карабахе
Пять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в Карабахе - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Пять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в Карабахе
В Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня после заключения договоренности о прекращении боевых действий. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T20:16
2023-09-21T20:21
министерство обороны рф
нагорный карабах
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня после заключения договоренности о прекращении боевых действий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Командование российских миротворцев проводит разбирательство по этим фактам во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха, добавили в военном ведомстве.Ранее сообщалось, что с начала активных боевых действий около пяти тысяч мирных жителей доставлены в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.20 сентября в Минобороны Азербайджана заявили, что "антитеррористическая операция" в Нагорном Карабахе приостановлена с 13.00. Боевые действий к этому времени полностью прекращены.Во вторник, 19 сентября, минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.В Ереване, в свою очередь, завили, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений и техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в КарабахеАлиев извинился перед Путиным за погибших в Карабахе миротворцевРоссийские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человек
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, нагорный карабах, армения, азербайджан, в мире, новости, россия
Пять нарушений режима прекращения огня зафиксировано в Карабахе

Минобороны России: в Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня

20:16 21.09.2023 (обновлено: 20:21 21.09.2023)
 
© KAREN MINASYANРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе. Фото AFP
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Фото AFP
© KAREN MINASYAN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня после заключения договоренности о прекращении боевых действий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", – сказано в сообщении.
Командование российских миротворцев проводит разбирательство по этим фактам во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха, добавили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что с начала активных боевых действий около пяти тысяч мирных жителей доставлены в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
20 сентября в Минобороны Азербайджана заявили, что "антитеррористическая операция" в Нагорном Карабахе приостановлена с 13.00. Боевые действий к этому времени полностью прекращены.
Во вторник, 19 сентября, минобороны Азербайджана сообщило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры.
В Ереване, в свою очередь, завили, что у республиканской армии нет в Карабахе никаких подразделений и техники. Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми и призвал российских миротворцев принять меры.
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Министерство обороны РФНагорный КарабахАрменияАзербайджанВ миреНовостиРоссия
 
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