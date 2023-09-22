https://crimea.ria.ru/20230922/v-lagere-mirotvortsev-rf-v-karabakhe-ostayutsya-bolee-1300-mirnykh-zhiteley-1131592382.html

В лагере миротворцев РФ в Карабахе остаются более 1300 мирных жителей

В лагере миротворцев РФ в Карабахе остаются более 1300 мирных жителей - РИА Новости Крым, 22.09.2023

В лагере миротворцев РФ в Карабахе остаются более 1300 мирных жителей

В расположении Российского миротворческого контингента (РМК) продолжают находиться более 1 300 мирных жителей, почти половина из них – дети. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T12:46

2023-09-22T12:46

2023-09-22T12:46

нагорный карабах

новости

россия

министерство обороны рф

баку

степанакерт

азербайджан

армения

минобороны азербайджана

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В расположении Российского миротворческого контингента (РМК) продолжают находиться более 1 300 мирных жителей, почти половина из них – дети. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российские специалисты продолжают оказывать медицинскую помощь пострадавшим людям, ранее эвакуированным из районов активных боев в Карабахе.В составе отряда военных медиков – врачи разных специальностей: хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, эпидемиологи и психологи. На территории РМК развернут блочно-модульный городок, где есть операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии и автоперевязочная с возможностью оказания хирургической помощи. Современное оборудование позволяет проводить до 80 различных исследований в сутки, рассказали в ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что РМК поддерживает непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом для недопущения кровопролития, соблюдения норм гуманитарного права и обеспечения безопасности мирного населения и российского миротворческого контингента.19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. Баку сообщил, что выводит из строя позиции ВС Армении, а гражданское население и объекты инфраструктуры не пострадают.Премьер-министр Никол Пашинян назвал попытки вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемыми, завив, что в Карабахе нет армянских военных подразделений.20 сентября в Минобороны Азербайджана заявили, что операцию приостанавливается в 13.00. Боевые действий в Карабахе в этот день были полностью прекращены.Накануне, 21 сентября, сообщалось, что с начала боевых действий в Нагорном Карабахе в расположение российского миротворческого контингента из особо опасных районов были эвакуированы около 5 тысяч мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в Карабахе Алиев извинился перед Путиным за погибших в Карабахе миротворцев Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном

https://crimea.ria.ru/20230912/putin-armeniya-po-suschestvu-priznala-karabakh-chastyu-azerbaydzhana-1131346736.html

нагорный карабах

россия

баку

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азербайджан

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нагорный карабах, новости, россия, министерство обороны рф, баку, степанакерт, азербайджан, армения, минобороны азербайджана