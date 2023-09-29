https://crimea.ria.ru/20230929/rasovaya-diskriminatsiya-armeniya-podala-na-azerbaydzhan-isk-v-sud-oon-1131755079.html
Расовая дискриминация: Армения подала на Азербайджан иск в суд ООН
Расовая дискриминация: Армения подала на Азербайджан иск в суд ООН - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Расовая дискриминация: Армения подала на Азербайджан иск в суд ООН
Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН, запросив принять меры для ликвидации расовой дискриминации в связи с ситуацией в Нагорном... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T22:30
2023-09-29T22:30
2023-09-29T22:30
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нагорный карабах
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН, запросив принять меры для ликвидации расовой дискриминации в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в заявлении суда, цитаты из документа приводит РИА Новости.Отмечается, что Армения просит суд распорядиться принять временные меры в отношении Азербайджана.Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов высказал мнение, что история карабахского конфликта не завершена. 19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя. Баку заявил, что целями являются позиции ВС Армении, гражданскому населению ничто не угрожает, и предъявил условия: полный вывод из Карабаха армянских войск и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Армении назвали происходящее агрессией, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. В армянской столице Ереване тем временем начались акции протеста с призывами объявить импичмент премьер-министру Николу Пашиняну. Утром 20 сентября в Минобороны Азербайджана заявили о приостановке операции. Боевые действий в Карабахе в тот день были полностью прекращены. Соответствующих договоренностей Баку и Степанакерту удалось достичь при посредничестве командования российским миротворческим контингентом, сообщили в Минобороны РФ.28 сентября стало известно, что Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года – соответствующий указ подписал президент непризнанной республики Самвел Шахраманян.
https://crimea.ria.ru/20230912/putin-armeniya-po-suschestvu-priznala-karabakh-chastyu-azerbaydzhana-1131346736.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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армения, азербайджан, оон, в мире, политика, нагорный карабах, никол пашинян
Расовая дискриминация: Армения подала на Азербайджан иск в суд ООН
Дело о расовой дискриминации: в суде ООН иск Армении против Азербайджана
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН, запросив принять меры для ликвидации расовой дискриминации в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в заявлении суда, цитаты из документа приводит РИА Новости.
"Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статьи 73 регламента суда, подала в суд запрос на указание временных мер "для сохранения и защиты прав, закрепленных в международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", – говорится в заявлении.
Отмечается, что Армения просит суд распорядиться принять временные меры в отношении Азербайджана.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов высказал мнение
, что история карабахского конфликта не завершена.
19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя. Баку заявил, что целями являются позиции ВС Армении, гражданскому населению ничто не угрожает, и предъявил условия: полный вывод из Карабаха армянских войск и роспуск непризнанных властей в Степанакерте.
В Армении назвали происходящее агрессией, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. В армянской столице Ереване тем временем начались акции протеста с призывами объявить импичмент премьер-министру Николу Пашиняну.
Утром 20 сентября в Минобороны Азербайджана заявили о приостановке операции. Боевые действий в Карабахе в тот день были полностью прекращены. Соответствующих договоренностей Баку и Степанакерту удалось достичь при посредничестве командования российским миротворческим контингентом, сообщили в Минобороны РФ.
28 сентября стало известно
, что Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года – соответствующий указ подписал президент непризнанной республики Самвел Шахраманян.