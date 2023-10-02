Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался об отношениях российского и армянского народов - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231002/lavrov-vyskazalsya-ob-otnosheniyakh-rossiyskogo-i-armyanskogo-narodov-1131808207.html
Лавров высказался об отношениях российского и армянского народов
Лавров высказался об отношениях российского и армянского народов - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Лавров высказался об отношениях российского и армянского народов
Если Армения благодаря ее "некоторым руководителям" выйдет из ОДКБ, это будет суверенный выбор руководства страны, однако вековых связей между российским и... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T19:28
2023-10-02T19:29
сергей лавров
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
россия
армения
азербайджан
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127702408_0:61:2878:1679_1920x0_80_0_0_30e1e1905ab16ea6bf88edcac877cd0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Если Армения благодаря ее "некоторым руководителям" выйдет из ОДКБ, это будет суверенный выбор руководства страны, однако вековых связей между российским и армянским народом "никаким временным администрациям не разрушить". Об этом заявил глава МИД РФ Серегй Лавров, общаясь с журналистами по итогам 20-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам Лаврова, если, "как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности", то это будет "суверенный выбор армянского руководства".Глава МИД РФ подчеркнул, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе "делают все, что они могут" в сложившейся ситуации. При этом МИД РФ тесно работает с азербайджанскими коллегами для стабилизации обстановки в регионе."Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, что они будут прилагать усилия для этого", – отметил Лавров.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что решение о том, чтобы Карабах стал частью Азербайджана, принималось при непосредственном участии премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а заявления "некоторых деятелей в Ереване" о том, что, "подписав договоренности о прекращении войны в ноябре 2020 года, Путин заставил Пашиняна отдать Карабах Азербайджану – это ложь"."В этом договоре от 10 ноября 2020 года записано, что Карабах является зоной ответственности российского миротворческого контингента. И было общее понимание, что диалог об окончательном статусе Карабаха будет продолжен. Но когда… премьер-министр Пашинян на каком-то очередном европейском саммите в Праге подписался под документом, который гласит, что Армения и Азербайджан признают друг друга в границах 1991 года, в соответствии с Алма-Атинской декларацией, – вопрос закрыт. В последствии он еще раз употребил этот термин – "Алма-Атинская декларация" – уже в Брюсселе. Причем в том документе, о котором идет речь и который был Евросоюзом распространен, не сказано, что Армения обеспокоена судьбой армян, которые в Карабахе жили и что этой судьбой нужно как-то всем заняться, чтобы им не пришлось страдать", – заявил глава МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:История не завершена: эксперт о карабахском конфликте Расовая дискриминация: Армения подала на Азербайджан иск в суд ООН
россия
армения
азербайджан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127702408_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c04da540a5c1c93b208ae4c179157c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), организация договора о коллективной безопасности (одкб), россия, армения, азербайджан, международный дискуссионный клуб "валдай"
Лавров высказался об отношениях российского и армянского народов

Лавров: временным администрациям в Ереване не разрушить связи между народом РФ и Армении

19:28 02.10.2023 (обновлено: 19:29 02.10.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Если Армения благодаря ее "некоторым руководителям" выйдет из ОДКБ, это будет суверенный выбор руководства страны, однако вековых связей между российским и армянским народом "никаким временным администрациям не разрушить". Об этом заявил глава МИД РФ Серегй Лавров, общаясь с журналистами по итогам 20-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам Лаврова, если, "как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности", то это будет "суверенный выбор армянского руководства".
"Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российскими народом – русским народом и другими народами России – и армянским народом, никакими временным администрациям не разрушить", – заявил Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе "делают все, что они могут" в сложившейся ситуации. При этом МИД РФ тесно работает с азербайджанскими коллегами для стабилизации обстановки в регионе.
"Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, что они будут прилагать усилия для этого", – отметил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что решение о том, чтобы Карабах стал частью Азербайджана, принималось при непосредственном участии премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а заявления "некоторых деятелей в Ереване" о том, что, "подписав договоренности о прекращении войны в ноябре 2020 года, Путин заставил Пашиняна отдать Карабах Азербайджану – это ложь".
"В этом договоре от 10 ноября 2020 года записано, что Карабах является зоной ответственности российского миротворческого контингента. И было общее понимание, что диалог об окончательном статусе Карабаха будет продолжен. Но когда… премьер-министр Пашинян на каком-то очередном европейском саммите в Праге подписался под документом, который гласит, что Армения и Азербайджан признают друг друга в границах 1991 года, в соответствии с Алма-Атинской декларацией, – вопрос закрыт. В последствии он еще раз употребил этот термин – "Алма-Атинская декларация" – уже в Брюсселе. Причем в том документе, о котором идет речь и который был Евросоюзом распространен, не сказано, что Армения обеспокоена судьбой армян, которые в Карабахе жили и что этой судьбой нужно как-то всем заняться, чтобы им не пришлось страдать", – заявил глава МИД.
Читайте также на РИА Новости Крым:
История не завершена: эксперт о карабахском конфликте
Расовая дискриминация: Армения подала на Азербайджан иск в суд ООН
 
Сергей ЛавровНовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)РоссияАрменияАзербайджанМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:27Обнародовать поименно и предать суду: от Канады требуют данные о нацистах
20:02Крымский мост перекроют до утра вторника 3 октября – причины
19:52Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
19:28Лавров высказался об отношениях российского и армянского народов
19:02Тренировки расчетов: севастопольцев предупредили о громких звуках
18:58Более 120 тысяч человек приняли участие в фестивале "Энергия Юга"
18:52Средние чистые зарплаты в Крыму ниже московских почти на 300%
18:31В Феодосии десятки улиц останутся без воды из-за большой поломки
18:16Россия признала Коломойского* террористом и экстремистом
17:52Присела отдохнуть и упала в пропасть: в горах Сочи погибла туристка
17:34Четыре села на западе Крыма на два дня останутся без газа
17:16Флот Великобритании не будет защищать суда, перевозящие зерно из Украины
16:52Сбывал как вино опасную жидкость: в Севастополе будут судить торговца
16:39На Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проезда
16:01В Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку
15:49В безуспешных атаках за сутки погибли еще 400 боевиков ВСУ
15:17Как в бездонную бочку: в Крыму отметили усталость США от Украины
14:59Сальдо предупредил о провокации ВСУ в Херсоне
14:54На аэродроме под Днепропетровском разбиты склады топлива ВСУ
14:15Обещал авто и дом: крымчанин обманул знакомого на 2,5 млн
Лента новостейМолния