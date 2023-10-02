https://crimea.ria.ru/20231002/lavrov-vyskazalsya-ob-otnosheniyakh-rossiyskogo-i-armyanskogo-narodov-1131808207.html
Лавров высказался об отношениях российского и армянского народов
Лавров высказался об отношениях российского и армянского народов - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Лавров высказался об отношениях российского и армянского народов
Если Армения благодаря ее "некоторым руководителям" выйдет из ОДКБ, это будет суверенный выбор руководства страны, однако вековых связей между российским и... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T19:28
2023-10-02T19:28
2023-10-02T19:29
сергей лавров
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
россия
армения
азербайджан
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Если Армения благодаря ее "некоторым руководителям" выйдет из ОДКБ, это будет суверенный выбор руководства страны, однако вековых связей между российским и армянским народом "никаким временным администрациям не разрушить". Об этом заявил глава МИД РФ Серегй Лавров, общаясь с журналистами по итогам 20-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам Лаврова, если, "как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности", то это будет "суверенный выбор армянского руководства".Глава МИД РФ подчеркнул, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе "делают все, что они могут" в сложившейся ситуации. При этом МИД РФ тесно работает с азербайджанскими коллегами для стабилизации обстановки в регионе."Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, что они будут прилагать усилия для этого", – отметил Лавров.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что решение о том, чтобы Карабах стал частью Азербайджана, принималось при непосредственном участии премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а заявления "некоторых деятелей в Ереване" о том, что, "подписав договоренности о прекращении войны в ноябре 2020 года, Путин заставил Пашиняна отдать Карабах Азербайджану – это ложь"."В этом договоре от 10 ноября 2020 года записано, что Карабах является зоной ответственности российского миротворческого контингента. И было общее понимание, что диалог об окончательном статусе Карабаха будет продолжен. Но когда… премьер-министр Пашинян на каком-то очередном европейском саммите в Праге подписался под документом, который гласит, что Армения и Азербайджан признают друг друга в границах 1991 года, в соответствии с Алма-Атинской декларацией, – вопрос закрыт. В последствии он еще раз употребил этот термин – "Алма-Атинская декларация" – уже в Брюсселе. Причем в том документе, о котором идет речь и который был Евросоюзом распространен, не сказано, что Армения обеспокоена судьбой армян, которые в Карабахе жили и что этой судьбой нужно как-то всем заняться, чтобы им не пришлось страдать", – заявил глава МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:История не завершена: эксперт о карабахском конфликте Расовая дискриминация: Армения подала на Азербайджан иск в суд ООН
россия
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сергей лавров, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), организация договора о коллективной безопасности (одкб), россия, армения, азербайджан, международный дискуссионный клуб "валдай"
Лавров высказался об отношениях российского и армянского народов
Лавров: временным администрациям в Ереване не разрушить связи между народом РФ и Армении
19:28 02.10.2023 (обновлено: 19:29 02.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Если Армения благодаря ее "некоторым руководителям" выйдет из ОДКБ, это будет суверенный выбор руководства страны, однако вековых связей между российским и армянским народом "никаким временным администрациям не разрушить". Об этом заявил глава МИД РФ Серегй Лавров, общаясь с журналистами по итогам 20-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам Лаврова, если, "как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности", то это будет "суверенный выбор армянского руководства".
"Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российскими народом – русским народом и другими народами России – и армянским народом, никакими временным администрациям не разрушить", – заявил Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе "делают все, что они могут" в сложившейся ситуации. При этом МИД РФ тесно работает с азербайджанскими коллегами для стабилизации обстановки в регионе.
"Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, что они будут прилагать усилия для этого", – отметил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что решение о том, чтобы Карабах стал частью Азербайджана, принималось при непосредственном участии премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а заявления "некоторых деятелей в Ереване" о том, что, "подписав договоренности о прекращении войны в ноябре 2020 года, Путин заставил Пашиняна отдать Карабах Азербайджану – это ложь".
"В этом договоре от 10 ноября 2020 года записано, что Карабах является зоной ответственности российского миротворческого контингента. И было общее понимание, что диалог об окончательном статусе Карабаха будет продолжен. Но когда… премьер-министр Пашинян на каком-то очередном европейском саммите в Праге подписался под документом, который гласит, что Армения и Азербайджан признают друг друга в границах 1991 года, в соответствии с Алма-Атинской декларацией, – вопрос закрыт. В последствии он еще раз употребил этот термин – "Алма-Атинская декларация" – уже в Брюсселе. Причем в том документе, о котором идет речь и который был Евросоюзом распространен, не сказано, что Армения обеспокоена судьбой армян, которые в Карабахе жили и что этой судьбой нужно как-то всем заняться, чтобы им не пришлось страдать", – заявил глава МИД.
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