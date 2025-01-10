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Какой сегодня праздник: 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Какой сегодня праздник: 10 января
Какой сегодня праздник: 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Какой сегодня праздник: 10 января
В России отмечают День инженера-механика ВМФ, а японцы празднуют День номера 110, в Бенине сегодня День Вуду, а остальной мир веселится и танцует с пингвинами... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В России отмечают День инженера-механика ВМФ, а японцы празднуют День номера 110, в Бенине сегодня День Вуду, а остальной мир веселится и танцует с пингвинами. Также в этот день римский император Гай Юлий Цезарь пересек знаменитый Рубикон.Что празднуют в миреВ 1996 году главнокомандующим ВМФ России была установлена праздничная дата чествования инженеров-механиков военно-морского флота России. Свой профессиональный праздник они отмечают 10 января.10 января в Японии считается Днем номера 110. Это номер экстренного звонка в полицию – хяку-тобан. Он написан на любой общественной телефонной будке страны и известен каждому ребенку. А дата праздника напрямую связана с номером: первый месяц года и десятое число.В западноафриканском государстве Бенин празднуют День Вуду, посвященный традиционной религии страны. Праздник был провозглашен в 1993 году экс-президентом Бенина Нисефором Согло. "Вуду" означает "дух". В Бенине до сих пор верят, что мир населен добрыми и злыми духами, от которых зависит здоровье и благополучие людей. Событие отмечают особыми ритуальными танцами и музыкой.Еще сегодня День обучения танцам пингвинов, День шампанского и картофеля фри, День своеобразных людей и День санок. Именины у Зинона, Петра, Евфимия, Агафии, Домны, Игнатия, Никанора, Александра, Николая, Леонида, Аркадия.Знаменательные событияВ 49 году до н. э. полководец Гай Юлий Цезарь пересек реку Рубикон с намерением сместить Помпея и стать единовластным правителем Рима – началась гражданская война. С тех пор выражение "перейти Рубикон" стало крылатым, означающим точку невозврата.В 1863 году в Лондоне открылась первая в мире линия метрополитена. Протяженность ветки составила 3,6 км и включала семь станций.В 1878 году в боях за балканский перевал русские войска совместно с болгарами одержали победу под Шипкой над 30-тысячной турецкой армией Весиль-паши.В 1920 году на первом в истории заседании Лиги Наций был ратифицирован Версальский договор, положивший конец Первой мировой войне.Кто родился10 января 1883 года родился Алексей Толстой – русский писатель из рода тех самых Толстых. В годы Первой Мировой и Великой Отечественной войн он работал на фронтах военкором и писал очерки и рассказы о людях в тылу. Знаменитые труды Алексея Толстого: трилогия "Хождение по мукам", романы "Петр I" и "Иван Грозный".В 1911 году на свет появился советский летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза Василий Зайцев. Его считают летчиком-асом, мастером ведения боя на коротких дистанциях. Зайцев воевал на Западном, Калининском, Донском, Юго-Западном и Украинских фронтах. За весь период ВОВ он ни разу не был подбит. Именно в его полку родилась "поющая эскадрилья", про которую снят фильм "В бой идут одни "старики".А в 1932 году родилась Искра Бабич – советский кинорежиссер и сценарист. Бабич окончила ВГИК и была любимой ученицей знаменитого режиссера-педагога Ивана Пырьева. Она успела снять всего пять фильмов: "Пастух", "Первое свидание", "Половодье", "Мужики!..", "Прости меня, Алеша". Однако все они имели успех. А лента "Мужики!.." была удостоена госпремии РСФСР имени братьев Васильевых.Также 10 января родились народная артистка РФ Валентина Теличкина.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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праздники и памятные даты, новости, общество
Какой сегодня праздник: 10 января

Что празднуют в России и в мире 10 января

00:00 10.01.2025
 
© © AFP 2016/ Justin TallisПингвин Гумбольдта соскальзывает с весов после процедуры взвешивания в зоопарке Лондона
Пингвин Гумбольдта соскальзывает с весов после процедуры взвешивания в зоопарке Лондона
© © AFP 2016/ Justin Tallis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В России отмечают День инженера-механика ВМФ, а японцы празднуют День номера 110, в Бенине сегодня День Вуду, а остальной мир веселится и танцует с пингвинами. Также в этот день римский император Гай Юлий Цезарь пересек знаменитый Рубикон.

Что празднуют в мире

В 1996 году главнокомандующим ВМФ России была установлена праздничная дата чествования инженеров-механиков военно-морского флота России. Свой профессиональный праздник они отмечают 10 января.
10 января в Японии считается Днем номера 110. Это номер экстренного звонка в полицию – хяку-тобан. Он написан на любой общественной телефонной будке страны и известен каждому ребенку. А дата праздника напрямую связана с номером: первый месяц года и десятое число.
В западноафриканском государстве Бенин празднуют День Вуду, посвященный традиционной религии страны. Праздник был провозглашен в 1993 году экс-президентом Бенина Нисефором Согло. "Вуду" означает "дух". В Бенине до сих пор верят, что мир населен добрыми и злыми духами, от которых зависит здоровье и благополучие людей. Событие отмечают особыми ритуальными танцами и музыкой.
Еще сегодня День обучения танцам пингвинов, День шампанского и картофеля фри, День своеобразных людей и День санок. Именины у Зинона, Петра, Евфимия, Агафии, Домны, Игнатия, Никанора, Александра, Николая, Леонида, Аркадия.

Знаменательные события

В 49 году до н. э. полководец Гай Юлий Цезарь пересек реку Рубикон с намерением сместить Помпея и стать единовластным правителем Рима – началась гражданская война. С тех пор выражение "перейти Рубикон" стало крылатым, означающим точку невозврата.
В 1863 году в Лондоне открылась первая в мире линия метрополитена. Протяженность ветки составила 3,6 км и включала семь станций.
В 1878 году в боях за балканский перевал русские войска совместно с болгарами одержали победу под Шипкой над 30-тысячной турецкой армией Весиль-паши.
В 1920 году на первом в истории заседании Лиги Наций был ратифицирован Версальский договор, положивший конец Первой мировой войне.

Кто родился

10 января 1883 года родился Алексей Толстой – русский писатель из рода тех самых Толстых. В годы Первой Мировой и Великой Отечественной войн он работал на фронтах военкором и писал очерки и рассказы о людях в тылу. Знаменитые труды Алексея Толстого: трилогия "Хождение по мукам", романы "Петр I" и "Иван Грозный".
В 1911 году на свет появился советский летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза Василий Зайцев. Его считают летчиком-асом, мастером ведения боя на коротких дистанциях. Зайцев воевал на Западном, Калининском, Донском, Юго-Западном и Украинских фронтах. За весь период ВОВ он ни разу не был подбит. Именно в его полку родилась "поющая эскадрилья", про которую снят фильм "В бой идут одни "старики".
А в 1932 году родилась Искра Бабич – советский кинорежиссер и сценарист. Бабич окончила ВГИК и была любимой ученицей знаменитого режиссера-педагога Ивана Пырьева. Она успела снять всего пять фильмов: "Пастух", "Первое свидание", "Половодье", "Мужики!..", "Прости меня, Алеша". Однако все они имели успех. А лента "Мужики!.." была удостоена госпремии РСФСР имени братьев Васильевых.
Также 10 января родились народная артистка РФ Валентина Теличкина.
 
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