https://crimea.ria.ru/20250110/nad-azovskim-morem-sbity-10-bespilotnikov-vsu-1143218483.html

Над Азовским морем сбиты 10 беспилотников ВСУ

Над Азовским морем сбиты 10 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Над Азовским морем сбиты 10 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами 40 украинских беспилотников, в том числе 10 – над Азовским РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T07:22

2025-01-10T07:22

2025-01-10T07:39

пво

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

министерство обороны рф

азовское море

воронежская область

ростовская область

краснодарский край

курская область

брянская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами 40 украинских беспилотников, в том числе 10 – над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, 16 БПЛА уничтожены над Ростовской областью, по четыре дрона - над Курской и Воронежской областями, три беспилотника – над территорией Брянской области, два – над Краснодарским краем. Еще один БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области.Утром в пятницу врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении массированной атаки на регион. По его данным, над областью сбили 16 беспилотников, фиксируются пожары и повреждения жилых домов и предприятий.По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, при беспилотной атака ВСУ в пригороде Воронежа повреждены жилые дома и предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с британскими дронами на УкраинеОбломки дронов ВСУ повредили семь домов на КубаниВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке

азовское море

воронежская область

ростовская область

краснодарский край

курская область

брянская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, министерство обороны рф, азовское море, воронежская область, ростовская область, краснодарский край, курская область, брянская область