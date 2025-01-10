https://crimea.ria.ru/20250110/nad-azovskim-morem-sbity-10-bespilotnikov-vsu-1143218483.html
Над Азовским морем сбиты 10 беспилотников ВСУ
Над Азовским морем сбиты 10 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Над Азовским морем сбиты 10 беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами 40 украинских беспилотников, в том числе 10 – над Азовским РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T07:22
2025-01-10T07:22
2025-01-10T07:39
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
министерство обороны рф
азовское море
воронежская область
ростовская область
краснодарский край
курская область
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами 40 украинских беспилотников, в том числе 10 – над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, 16 БПЛА уничтожены над Ростовской областью, по четыре дрона - над Курской и Воронежской областями, три беспилотника – над территорией Брянской области, два – над Краснодарским краем. Еще один БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области.Утром в пятницу врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении массированной атаки на регион. По его данным, над областью сбили 16 беспилотников, фиксируются пожары и повреждения жилых домов и предприятий.По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, при беспилотной атака ВСУ в пригороде Воронежа повреждены жилые дома и предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с британскими дронами на УкраинеОбломки дронов ВСУ повредили семь домов на КубаниВСУ ударили по многоэтажкам в Новой Каховке
азовское море
воронежская область
ростовская область
краснодарский край
курская область
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пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, министерство обороны рф, азовское море, воронежская область, ростовская область, краснодарский край, курская область, брянская область
Над Азовским морем сбиты 10 беспилотников ВСУ
Над Азовским морем и шесть регионами России сбили 40 беспилотников – Минобороны
07:22 10.01.2025 (обновлено: 07:39 10.01.2025)