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Взрывы прогремели в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Взрывы прогремели в Киеве
В Киеве в ночь на пятницу прогремела серия взрывов. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T08:44
2025-01-10T08:44
2025-01-10T09:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Киеве в ночь на пятницу прогремела серия взрывов. Об этом сообщают местные власти.По данным киевской военной администрации, воздушная тревога в столице Украины была объявлена в 03:01. В это время над городом работала система ПВО, сообщалось о взрывах.По данным главы военной администрации Тимура Ткаченко, минимум один взрыв прогремел в Соломенском районе. Утром воздушную тревогу объявили в Киевской и Черкасской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным, в 7.46 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской области и Черкасском районе Черкасской области, при этом в Киеве тревогу не объявляли.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в КиевеВзрывы на Украине: повреждена инфраструктураВ Киеве прогремела серия взрывов
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украина, киев, взрыв, в мире, новости, черкасская область, воздушная тревога на украине, киевская область
Взрывы прогремели в Киеве
В Киеве прогремели взрывы
08:44 10.01.2025 (обновлено: 09:53 10.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Киеве в ночь на пятницу прогремела серия взрывов. Об этом сообщают местные власти.
По данным киевской военной администрации, воздушная тревога в столице Украины была объявлена в 03:01. В это время над городом работала система ПВО, сообщалось о взрывах.
По данным главы военной администрации Тимура Ткаченко, минимум один взрыв прогремел в Соломенском районе.
Утром воздушную тревогу объявили в Киевской и Черкасской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным, в 7.46 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской области и Черкасском районе Черкасской области, при этом в Киеве тревогу не объявляли.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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