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Взрывы прогремели в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Взрывы прогремели в Киеве

В Киеве в ночь на пятницу прогремела серия взрывов. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T08:44

2025-01-10T08:44

2025-01-10T09:53

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киевская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Киеве в ночь на пятницу прогремела серия взрывов. Об этом сообщают местные власти.По данным киевской военной администрации, воздушная тревога в столице Украины была объявлена в 03:01. В это время над городом работала система ПВО, сообщалось о взрывах.По данным главы военной администрации Тимура Ткаченко, минимум один взрыв прогремел в Соломенском районе. Утром воздушную тревогу объявили в Киевской и Черкасской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным, в 7.46 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской области и Черкасском районе Черкасской области, при этом в Киеве тревогу не объявляли.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в КиевеВзрывы на Украине: повреждена инфраструктураВ Киеве прогремела серия взрывов

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черкасская область

киевская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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