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В Донецке выросло число жертв обстрела снарядами HIMARS
В Донецке выросло число жертв обстрела снарядами HIMARS - РИА Новости Крым, 10.01.2025
В Донецке выросло число жертв обстрела снарядами HIMARS
Два человека погибли при атаке ВСУ на Донецк реактивными снарядами HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T11:58
2025-01-10T11:58
2025-01-10T11:58
донецк
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
происшествия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Два человека погибли при атаке ВСУ на Донецк реактивными снарядами HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.В СК России уточняют, что совершен целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре города.Кроме того, по информации Следкома, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в утренние часы пик противник атаковал Донецк и Светлодарск. В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарск погибла женщина, еще четверо жителей ранены.В ночь на 10 января отражена массированная атака на Ростовскую область. При падении обломков беспилотников повреждены школы и предприятия, пожары вспыхнули в жилых домах.По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, при беспилотной атака ВСУ в пригороде Воронежа повреждены жилые дома и предприятия.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Над Азовским морем сбиты 10 беспилотников ВСУ9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет"ВСУ атаковали Горловку "кассетами": ранены девять человек
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа следователей на месте ракетного удара ВСУ в Донецке
Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Донецку, сообщили в СК.
2025-01-10T11:58
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PT0M43S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), видео
В Донецке выросло число жертв обстрела снарядами HIMARS
При атаке на Донецк снарядами HIMARS погибли два человека - СК