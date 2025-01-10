https://crimea.ria.ru/20250110/v-donetske-vyroslo-chislo-zhertv-obstrela-snaryadami-himars-1143224015.html

В Донецке выросло число жертв обстрела снарядами HIMARS

В Донецке выросло число жертв обстрела снарядами HIMARS - РИА Новости Крым, 10.01.2025

В Донецке выросло число жертв обстрела снарядами HIMARS

Два человека погибли при атаке ВСУ на Донецк реактивными снарядами HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T11:58

2025-01-10T11:58

2025-01-10T11:58

донецк

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

происшествия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Два человека погибли при атаке ВСУ на Донецк реактивными снарядами HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.В СК России уточняют, что совершен целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре города.Кроме того, по информации Следкома, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в утренние часы пик противник атаковал Донецк и Светлодарск. В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарск погибла женщина, еще четверо жителей ранены.В ночь на 10 января отражена массированная атака на Ростовскую область. При падении обломков беспилотников повреждены школы и предприятия, пожары вспыхнули в жилых домах.По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, при беспилотной атака ВСУ в пригороде Воронежа повреждены жилые дома и предприятия.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Над Азовским морем сбиты 10 беспилотников ВСУ9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет"ВСУ атаковали Горловку "кассетами": ранены девять человек

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донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работа следователей на месте ракетного удара ВСУ в Донецке Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Донецку, сообщили в СК. 2025-01-10T11:58 true PT0M43S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), видео