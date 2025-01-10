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ВСУ атаковали Донецк ракетами HIMARS – есть жертвы - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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ВСУ атаковали Донецк ракетами HIMARS – есть жертвы
ВСУ атаковали Донецк ракетами HIMARS – есть жертвы - РИА Новости Крым, 10.01.2025
ВСУ атаковали Донецк ракетами HIMARS – есть жертвы
Украинские боевики утром в пятницу атаковали Донецк и Светлодарск в Донецкой Народной Республике. В результате ударов есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T10:42
2025-01-10T11:00
донецк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики утром в пятницу атаковали Донецк и Светлодарск в Донецкой Народной Республике. В результате ударов есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По Донецку нанесен удар дальнобойными высокоточными ракетами HIMARS."Значительные разрушения получил супермаркет "Молоко", ударной волной повреждены остекление и фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий", - сообщил Пушилин.Среди пострадавших 61-летняя женщина и 22-летний мужчина. Они получили травмы средней степени тяжести. На месте работают экстренные службы, добавил глава ДНР.В ночь на 10 января отражена массированная атака на Ростовскую область. При падении обломков беспилотников повреждены школы и предприятия, пожары вспыхнули в жилых домах. По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, при беспилотной атака ВСУ в пригороде Воронежа повреждены жилые дома и предприятия.Всего над шестью регионами России и Азовским морем силы ПВО уничтожили 40 беспилотников. Над акваторией Азовского моря сбиты 10 БПЛА, 16 беспилотников уничтожены над Ростовской областью, по четыре дрона - над Курской и Воронежской областями, три – над территорией Брянской области, два – над Краснодарским краем. Еще один БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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донецк, himars, денис пушилин, происшествия, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, обстрелы всу, поставки западного оружия украине, новости
ВСУ атаковали Донецк ракетами HIMARS – есть жертвы

Донецк и Светлодарск атакованы ракетами HIMARS – Пушилин

10:42 10.01.2025 (обновлено: 11:00 10.01.2025)
 
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаПоследствия атаки на Донецк. 10 января 2025
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики утром в пятницу атаковали Донецк и Светлодарск в Донецкой Народной Республике. В результате ударов есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести", - написал он в Telegram-канале.
По Донецку нанесен удар дальнобойными высокоточными ракетами HIMARS.
"Значительные разрушения получил супермаркет "Молоко", ударной волной повреждены остекление и фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий", - сообщил Пушилин.
Среди пострадавших 61-летняя женщина и 22-летний мужчина. Они получили травмы средней степени тяжести.
На месте работают экстренные службы, добавил глава ДНР.
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаПоследствия атаки на Донецк. 10 января 2025
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
1 из 5
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаПоследствия атаки на Донецк. 10 января 2025
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
2 из 5
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаПоследствия атаки на Донецк. 10 января 2025
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
3 из 5
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаПоследствия атаки на Донецк. 10 января 2025
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
4 из 5
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаПоследствия атаки на Донецк. 10 января 2025
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
5 из 5
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
1 из 5
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
2 из 5
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
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Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
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Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
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Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
В ночь на 10 января отражена массированная атака на Ростовскую область. При падении обломков беспилотников повреждены школы и предприятия, пожары вспыхнули в жилых домах.
По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, при беспилотной атака ВСУ в пригороде Воронежа повреждены жилые дома и предприятия.
Всего над шестью регионами России и Азовским морем силы ПВО уничтожили 40 беспилотников. Над акваторией Азовского моря сбиты 10 БПЛА, 16 беспилотников уничтожены над Ростовской областью, по четыре дрона - над Курской и Воронежской областями, три – над территорией Брянской области, два – над Краснодарским краем. Еще один БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области.
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Бердянский морской порт - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска
 
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