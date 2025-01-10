ВСУ атаковали Донецк ракетами HIMARS – есть жертвы
Донецк и Светлодарск атакованы ракетами HIMARS – Пушилин
10:42 10.01.2025 (обновлено: 11:00 10.01.2025)
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаПоследствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики утром в пятницу атаковали Донецк и Светлодарск в Донецкой Народной Республике. В результате ударов есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести", - написал он в Telegram-канале.
По Донецку нанесен удар дальнобойными высокоточными ракетами HIMARS.
"Значительные разрушения получил супермаркет "Молоко", ударной волной повреждены остекление и фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий", - сообщил Пушилин.
Среди пострадавших 61-летняя женщина и 22-летний мужчина. Они получили травмы средней степени тяжести.
На месте работают экстренные службы, добавил глава ДНР.
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаПоследствия атаки на Донецк. 10 января 2025
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Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаПоследствия атаки на Донецк. 10 января 2025
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Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаПоследствия атаки на Донецк. 10 января 2025
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Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаПоследствия атаки на Донецк. 10 января 2025
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Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаПоследствия атаки на Донецк. 10 января 2025
5 из 5
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
1 из 5
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
2 из 5
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
3 из 5
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
4 из 5
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
5 из 5
Последствия атаки на Донецк. 10 января 2025
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
В ночь на 10 января отражена массированная атака на Ростовскую область. При падении обломков беспилотников повреждены школы и предприятия, пожары вспыхнули в жилых домах.
По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, при беспилотной атака ВСУ в пригороде Воронежа повреждены жилые дома и предприятия.
Всего над шестью регионами России и Азовским морем силы ПВО уничтожили 40 беспилотников. Над акваторией Азовского моря сбиты 10 БПЛА, 16 беспилотников уничтожены над Ростовской областью, по четыре дрона - над Курской и Воронежской областями, три – над территорией Брянской области, два – над Краснодарским краем. Еще один БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области.
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8 января, 13:06ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска