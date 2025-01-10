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Путин провел оперативное совещание Совбеза – о чем шла речь - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Путин провел оперативное совещание Совбеза – о чем шла речь
Путин провел оперативное совещание Совбеза – о чем шла речь - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Путин провел оперативное совещание Совбеза – о чем шла речь
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил меры по обеспечению безопасности в период подготовки и... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T12:29
2025-01-10T12:29
владимир путин (политик)
совет безопасности россии
политика
безопасность
80 лет победы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил меры по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в стране. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.В совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Подробности о предстоящих мероприятиях, спецпроектах и акциях доступны на обновленномофициальном сайте празднования 80-летия Победы. Также на нем представлены различные мультимедийные материалы, например, коллекция фильмов о войне, увлекательные тексты о ключевых военных операциях.Также запускается мобильное приложение, группы празднования в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассниках", а также соответствующий Telegram-канал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут готовить добровольцев для работы на 80-летие ПобедыПутин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая в Москве"Алеша" как символ: в Болгарии зовут крымчан на акцию ко дню Победы
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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владимир путин (политик), совет безопасности россии , политика, безопасность, 80 лет победы, новости
Путин провел оперативное совещание Совбеза – о чем шла речь

Путин провел совещание с членами Совбеза по безопасности празднования 80-летия Победы

12:29 10.01.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил меры по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в стране. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
В совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.
Подробности о предстоящих мероприятиях, спецпроектах и акциях доступны на обновленномофициальном сайте празднования 80-летия Победы. Также на нем представлены различные мультимедийные материалы, например, коллекция фильмов о войне, увлекательные тексты о ключевых военных операциях.
Также запускается мобильное приложение, группы празднования в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассниках", а также соответствующий Telegram-канал.
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Владимир Путин (политик)Совет безопасности РоссииПолитикаБезопасность80 лет ПобедыНовости
 
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