https://crimea.ria.ru/20250110/kolossalnye-poteri-vsu--dannye-za-nedelyu-1143235075.html

Колоссальные потери ВСУ – данные за неделю

Колоссальные потери ВСУ – данные за неделю - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Колоссальные потери ВСУ – данные за неделю

Вооруженные силы России в боях в зоне специальной военной операции уничтожили 13 370 боевиков ВСУ, а также десятки единиц вражеской техники и вооружения, в том... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T14:49

2025-01-10T14:49

2025-01-10T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в боях в зоне специальной военной операции уничтожили 13 370 боевиков ВСУ, а также десятки единиц вражеской техники и вооружения, в том числе западные. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожены свыше 2835 военнослужащих ВСУ, 30 танков и 122 боевые бронированные машины, 117 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии.Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" пресечено 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции. Противник потерял до 3530 человек, танк, 28 боевых бронированных машин, в том числе польский бронетранспортер Rosomak, а также американские боевую бронированную машину Bradley, семь бронетранспортеров М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV. Уничтожены 52 автомобиля, 46 орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки сорвано 16 попыток противника восстановить тактическое положение. ВСУ потеряли до 1715 боевиков, три танка, включая немецкий Leopard, 12 боевых бронированных машин, включая две американские М113, 17 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов.Подразделениями группы "Центр" пресечены 94 попытки подразделений ВСУ восстановить утраченные позиции. Потери украинских формирований составили свыше 3485 военнослужащих, 11 танков, из них четыре Leopard, 40 боевых бронированных машин, 41 автомобиль и 34 орудия полевой артиллерии.Бойцы группы "Восток" улучшили положение по переднему краю, сорвали 8 попыток противника вернуть потерянные позиции, уничтожили свыше 1120 вражеских солдат, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе три американских MaxxPro, 30 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов.Военнослужащие "Днепра" ликвидировали до 685 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, включая американский бронетранспортер М113, 44 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.За неделю российские военные освободили населенные пункты Надия в Луганской Народной Республике, а также Даченское в Донассе, а также Курахово в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:190 боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки28 групповых ударов по Украине – что уничтоженоАртиллеристы уничтожили стрелявший по Херсонской области "Град" ВСУ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика