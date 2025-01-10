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Умер основатель службы анестезиологии и реаниматологии в Крыму

Умер основатель службы анестезиологии и реаниматологии в Крыму - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Умер основатель службы анестезиологии и реаниматологии в Крыму

Умер основатель крымской службы анестезиологии и реаниматологии Андрей Бабанин. Об этом сообщает республиканский Минздрав. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T17:15

2025-01-10T17:15

2025-01-10T17:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Умер основатель крымской службы анестезиологии и реаниматологии Андрей Бабанин. Об этом сообщает республиканский Минздрав.В Минздраве напомнили, что Андрей Андреевич Бабанин окончил лечебный факультет Крымского медицинского института в 1970 году и начал работать врачом скорой медицинской помощи. Через три года он прошел специализацию по анестезиологии в Харьковском институте усовершенствования врачей. С 1973 по 1985 год работал врачом анестезиологом-реаниматологом в 6-й городской больнице Симферополя.В 1986 Году его пригласили в Крымский медицинский институт на должность ассистента кафедры скорой помощи, где в 1989 году избрали доцентом кафедры, а позже он стал ее заведующим."До февраля 2015 года Андрей Андреевич Бабанин являлся главным внештатным анестезиологом Минздрава Крыма, продолжая клиническую работу в Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко", - уточняют в Минздраве РК.Врач ежедневно проводил большое число консультаций пациентов хирургического и терапевтического профиля, которые находились в критическом состоянии.До 2018 года Андрей Бабанин был заведующим кафедрой анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Специалист высочайшего уровня передавал свои знания в виде многочисленных публикаций, учебных пособий и методических разработок.Прощание с Андреем Бабаниным состоится 14 января 2025 года в 11:00 в Доме культуры Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. С.И. Георгиевского по адресу бульвар Ленина, 5/7, Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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