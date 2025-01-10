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Умер основатель службы анестезиологии и реаниматологии в Крыму - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Умер основатель службы анестезиологии и реаниматологии в Крыму
Умер основатель службы анестезиологии и реаниматологии в Крыму - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Умер основатель службы анестезиологии и реаниматологии в Крыму
Умер основатель крымской службы анестезиологии и реаниматологии Андрей Бабанин. Об этом сообщает республиканский Минздрав. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T17:15
2025-01-10T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Умер основатель крымской службы анестезиологии и реаниматологии Андрей Бабанин. Об этом сообщает республиканский Минздрав.В Минздраве напомнили, что Андрей Андреевич Бабанин окончил лечебный факультет Крымского медицинского института в 1970 году и начал работать врачом скорой медицинской помощи. Через три года он прошел специализацию по анестезиологии в Харьковском институте усовершенствования врачей. С 1973 по 1985 год работал врачом анестезиологом-реаниматологом в 6-й городской больнице Симферополя.В 1986 Году его пригласили в Крымский медицинский институт на должность ассистента кафедры скорой помощи, где в 1989 году избрали доцентом кафедры, а позже он стал ее заведующим."До февраля 2015 года Андрей Андреевич Бабанин являлся главным внештатным анестезиологом Минздрава Крыма, продолжая клиническую работу в Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко", - уточняют в Минздраве РК.Врач ежедневно проводил большое число консультаций пациентов хирургического и терапевтического профиля, которые находились в критическом состоянии.До 2018 года Андрей Бабанин был заведующим кафедрой анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Специалист высочайшего уровня передавал свои знания в виде многочисленных публикаций, учебных пособий и методических разработок.Прощание с Андреем Бабаниным состоится 14 января 2025 года в 11:00 в Доме культуры Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. С.И. Георгиевского по адресу бульвар Ленина, 5/7, Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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минздрав крыма, утраты, новости крыма, симферополь, здравоохранение в крыму и севастополе
Умер основатель службы анестезиологии и реаниматологии в Крыму

Ушел из жизни основатель службы анестезиологии и реаниматологии в Крыму Андрей Бабанин

17:15 10.01.2025
 
© Telegram-канал Минздрава КрымаУшел из жизни основатель службы анестизиологии и реаниматологии в Крыму Андрей Бабанин
Ушел из жизни основатель службы анестизиологии и реаниматологии в Крыму Андрей Бабанин
© Telegram-канал Минздрава Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Умер основатель крымской службы анестезиологии и реаниматологии Андрей Бабанин. Об этом сообщает республиканский Минздрав.

"5 января 2025 года в результате продолжительной болезни ушел из жизни один из основоположников крымской службы анестезиологии и реаниматологии, заслуженный врач РК Андрей Андреевич Бабанин", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что Андрей Андреевич Бабанин окончил лечебный факультет Крымского медицинского института в 1970 году и начал работать врачом скорой медицинской помощи. Через три года он прошел специализацию по анестезиологии в Харьковском институте усовершенствования врачей. С 1973 по 1985 год работал врачом анестезиологом-реаниматологом в 6-й городской больнице Симферополя.
В 1986 Году его пригласили в Крымский медицинский институт на должность ассистента кафедры скорой помощи, где в 1989 году избрали доцентом кафедры, а позже он стал ее заведующим.
"До февраля 2015 года Андрей Андреевич Бабанин являлся главным внештатным анестезиологом Минздрава Крыма, продолжая клиническую работу в Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко", - уточняют в Минздраве РК.
Врач ежедневно проводил большое число консультаций пациентов хирургического и терапевтического профиля, которые находились в критическом состоянии.
До 2018 года Андрей Бабанин был заведующим кафедрой анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Специалист высочайшего уровня передавал свои знания в виде многочисленных публикаций, учебных пособий и методических разработок.
Прощание с Андреем Бабаниным состоится 14 января 2025 года в 11:00 в Доме культуры Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. С.И. Георгиевского по адресу бульвар Ленина, 5/7, Симферополь.
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