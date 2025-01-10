https://crimea.ria.ru/20250110/matkapital-v-rossii-mogut-prodlit-do-kontsa-2030-goda-1143239029.html

Маткапитал в России могут продлить до конца 2030 года

Маткапитал в России могут продлить до конца 2030 года - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Маткапитал в России могут продлить до конца 2030 года

В Госдуме предложили продлить программу материнского капитала до конца 2030 года, соответствующий документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T18:02

2025-01-10T18:02

2025-01-10T18:02

новости

материнский капитал

семья

государственная дума рф

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили продлить программу материнского капитала до конца 2030 года, соответствующий документ доступен в думской электронной базе.С инициативой выступил комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.Комитет предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении 14 января. На сайте сообщается, что законопроект уже зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы.С февраля 2025 года материнский капитал в России проиндексируют, сообщал ранее глава кабмина Михаил Мишустин. Он отметил, что продление программы маткапитала в России до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить в Крыму единовременную выплату при рождении ребенкаПутин поручил обеспечить матерей-героинь выплатами героев трудаИндексация материнского капитала в 2025 году: что изменится

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, материнский капитал, семья, государственная дума рф, закон и право