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Маткапитал в России могут продлить до конца 2030 года
Маткапитал в России могут продлить до конца 2030 года - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Маткапитал в России могут продлить до конца 2030 года
В Госдуме предложили продлить программу материнского капитала до конца 2030 года, соответствующий документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T18:02
2025-01-10T18:02
2025-01-10T18:02
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материнский капитал
семья
государственная дума рф
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили продлить программу материнского капитала до конца 2030 года, соответствующий документ доступен в думской электронной базе.С инициативой выступил комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.Комитет предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении 14 января. На сайте сообщается, что законопроект уже зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы.С февраля 2025 года материнский капитал в России проиндексируют, сообщал ранее глава кабмина Михаил Мишустин. Он отметил, что продление программы маткапитала в России до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить в Крыму единовременную выплату при рождении ребенкаПутин поручил обеспечить матерей-героинь выплатами героев трудаИндексация материнского капитала в 2025 году: что изменится
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, материнский капитал, семья, государственная дума рф, закон и право
Маткапитал в России могут продлить до конца 2030 года
Комитет Госдумы предложил продлить программу маткапитала до конца 2030 года