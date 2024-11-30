https://crimea.ria.ru/20241130/materinskiy-kapital-v-2025-godu-chto-izmenitsya-1142277829.html

Материнский капитал в 2025 году: что изменится

Материнский капитал в 2025 году: что изменится - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Материнский капитал в 2025 году: что изменится

Материнский капитал на первого ребенка в следующем году составит 676 398 рублей, говорится в федеральном законе "О бюджете Фонда пенсионного и социального... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T23:40

2024-11-30T23:40

2024-11-30T23:40

охрана материнства и детства

материнство

материнский капитал

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. Материнский капитал на первого ребенка в следующем году составит 676 398 рублей, говорится в федеральном законе "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".Индексация маткапитала пройдет 1 февраля 2025 года. После этого размер выплат на первого ребенка составит 676 398 рублей, а на второго ребенка — 893 835 рублей.Предоставление материнского капитала предусматривается национальным проектом "Демография". С 1 февраля 2024 года размер выплаты составляет 631 тысячу рублей на первого ребенка и 833 тысячи — на второго.Деньги по этой программе можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Кроме того, их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.Кроме того, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют с 1 апреля 2025 года на 14,75%. По состоянию на конец года эти выплаты составят 15 456,93 рубля. В 2026 году социальные пенсии увеличат на 4,5%, а в 2027 году — на 4%.В свою очередь, индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней в 2025 году планируется на уровне 7,3%. А в следующие два года индексировать страховые пенсии будут дважды в год — в 2026 году с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 5,5%, а в 2027 году с 1 февраля на 4% и с 1 апреля на 4,1%.Прогнозируется также, что среднегодовой размер накопительной пенсии составит в 2025 году 1444,51 рубля, в 2026 году — 1527,55 рубля, в 2027 году — 1610,58 рубля.Ранее в субботу Владимир Путин подписал соответствующий закон. Расходы фонда по обязательному пенсионному страхованию на следующий год составят 11,138 триллиона рублей, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 1,169 триллиона, а по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — 174,526 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241130/spisanie-dolgov-i-indeksatsiya-pensii-chto-zhdet-rossiyan-v-dekabre-1142215019.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

охрана материнства и детства, материнство, материнский капитал, общество, экономика