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На что потратит Крым более 500 млн инфраструктурных кредитов
На что потратит Крым более 500 млн инфраструктурных кредитов - РИА Новости Крым, 10.01.2025
На что потратит Крым более 500 млн инфраструктурных кредитов
Размер инфраструктурных бюджетных кредитов, которые получит Крым в 2025 году, будет увеличен. На что уйдут более 500 миллионов рублей, в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T17:41
2025-01-10T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Размер инфраструктурных бюджетных кредитов, которые получит Крым в 2025 году, будет увеличен. На что уйдут более 500 миллионов рублей, в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По его информации, часть средств уйдет на строительство улично-дорожной сети от комплекса "Прибрежный" до аквапарка "Банановая республика" и "Медуза". Вторым проектом будет строительство детского сада на 280 мест в Евпатории. Реализуется он в рамках комплексного освоения территории у Мойнакского озера."В 2024 году Республика Крым в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов получила более 512 млн рублей, которые были полностью освоены", - уточнил Юрий Гоцанюк.На эти средства, по его словам, в конце марта успешно завершена реконструкция подстанции 110 кВ "Фотон" и питающих воздушных линий 110 кВ с прилегающей распределительной сетью. Кроме того, в декабре завершили строительство детского сада на 250 мест в районе станции "Прибрежная" в городе Саки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детсады и дороги: Севастополь перевыполнил план по стройкамСколько мечетей построили в Крыму за годВласти Крыма допускают строительство новых обходов Симферополя
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На что потратит Крым более 500 млн инфраструктурных кредитов
Крым получит до 537 млн рублей в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов
17:41 10.01.2025 (обновлено: 17:42 10.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Размер инфраструктурных бюджетных кредитов, которые получит Крым в 2025 году, будет увеличен. На что уйдут более 500 миллионов рублей, в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"В 2025 году предусмотрено увеличение суммы инфраструктурных бюджетных кредитов почти до 537 млн рублей. Планируется завершить два объекта инфраструктуры", - говорится в сообщении.
По его информации, часть средств уйдет на строительство улично-дорожной сети от комплекса "Прибрежный" до аквапарка "Банановая республика" и "Медуза". Вторым проектом будет строительство детского сада на 280 мест в Евпатории. Реализуется он в рамках комплексного освоения территории у Мойнакского озера.
"В 2024 году Республика Крым в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов получила более 512 млн рублей, которые были полностью освоены", - уточнил Юрий Гоцанюк.
На эти средства, по его словам, в конце марта успешно завершена реконструкция подстанции 110 кВ "Фотон" и питающих воздушных линий 110 кВ с прилегающей распределительной сетью. Кроме того, в декабре завершили строительство детского сада на 250 мест в районе станции "Прибрежная" в городе Саки.
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