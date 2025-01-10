https://crimea.ria.ru/20250110/za-smelost-i-chestnost-mishustin-nagradil-voenkorov-rossii-segodnya-1143238004.html

За смелость и честность: Мишустин наградил военкоров "России сегодня"

За смелость и честность: Мишустин наградил военкоров "России сегодня" - РИА Новости Крым, 10.01.2025

За смелость и честность: Мишустин наградил военкоров "России сегодня"

Военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня" награждены премией правительства РФ в области СМИ за мужество и отвагу, проявленные при освещении ситуации в РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T16:20

2025-01-10T16:20

2025-01-10T16:20

международная медиагруппа "россия сегодня"

правительство россии

михаил мишустин

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военкоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня" награждены премией правительства РФ в области СМИ за мужество и отвагу, проявленные при освещении ситуации в зоне спецоперации. Премии журналистам вручил глава Кабмина Михаил Мишустин, пишет РИА Новости Крым.За мужество и отвагу при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне СВО, высокий профессионализм, смелость, честность и гражданскую позицию Премией правительства РФ 2024 года в области СМИ отмечены специальный корреспондент медиагруппы Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников.Кроме того, правительственную премию получил заместить гендиректора по радиовещанию ВГТРК Андрей Медведев. За отстаивание интересов России в информационной борьбе и плодотворную работу в поддержку спецоперации, а также за популяризацию службы по контракту в рядах Вооруженных сил России награжден коллектив автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" (RT).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил Маргариту Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством"Журналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"В ДНР учредили медаль "За освобождение Угледара"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная медиагруппа "россия сегодня", правительство россии, михаил мишустин, награды, сми, новости, новости сво, военкоры