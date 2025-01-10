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За смелость и честность: Мишустин наградил военкоров "России сегодня" - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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За смелость и честность: Мишустин наградил военкоров "России сегодня"
За смелость и честность: Мишустин наградил военкоров "России сегодня" - РИА Новости Крым, 10.01.2025
За смелость и честность: Мишустин наградил военкоров "России сегодня"
Военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня" награждены премией правительства РФ в области СМИ за мужество и отвагу, проявленные при освещении ситуации в РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T16:20
2025-01-10T16:20
международная медиагруппа "россия сегодня"
правительство россии
михаил мишустин
награды
сми
новости
новости сво
военкоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня" награждены премией правительства РФ в области СМИ за мужество и отвагу, проявленные при освещении ситуации в зоне спецоперации. Премии журналистам вручил глава Кабмина Михаил Мишустин, пишет РИА Новости Крым.За мужество и отвагу при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне СВО, высокий профессионализм, смелость, честность и гражданскую позицию Премией правительства РФ 2024 года в области СМИ отмечены специальный корреспондент медиагруппы Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников.Кроме того, правительственную премию получил заместить гендиректора по радиовещанию ВГТРК Андрей Медведев. За отстаивание интересов России в информационной борьбе и плодотворную работу в поддержку спецоперации, а также за популяризацию службы по контракту в рядах Вооруженных сил России награжден коллектив автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" (RT).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил Маргариту Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством"Журналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"В ДНР учредили медаль "За освобождение Угледара"
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РИА Новости Крым
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60
международная медиагруппа "россия сегодня", правительство россии, михаил мишустин, награды, сми, новости, новости сво, военкоры
За смелость и честность: Мишустин наградил военкоров "России сегодня"

Военкоры "России сегодня" награждены премией правительства России

16:20 10.01.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премии правительства в области СМИ за 2024 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премии правительства в области СМИ за 2024 год - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня" награждены премией правительства РФ в области СМИ за мужество и отвагу, проявленные при освещении ситуации в зоне спецоперации. Премии журналистам вручил глава Кабмина Михаил Мишустин, пишет РИА Новости Крым.
За мужество и отвагу при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне СВО, высокий профессионализм, смелость, честность и гражданскую позицию Премией правительства РФ 2024 года в области СМИ отмечены специальный корреспондент медиагруппы Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников.
Кроме того, правительственную премию получил заместить гендиректора по радиовещанию ВГТРК Андрей Медведев. За отстаивание интересов России в информационной борьбе и плодотворную работу в поддержку спецоперации, а также за популяризацию службы по контракту в рядах Вооруженных сил России награжден коллектив автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" (RT).
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Международная медиагруппа "Россия сегодня"Правительство РоссииМихаил МишустинНаградыСМИНовостиНовости СВОВоенкоры
 
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