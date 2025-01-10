https://crimea.ria.ru/20250110/ssha-vveli-masshtabnye-sanktsii-protiv-energosektora-rossii-1143240188.html

США ввели масштабные санкции против энергосектора России

США ввели масштабные санкции против энергосектора России - РИА Новости Крым, 10.01.2025

США ввели масштабные санкции против энергосектора России

В США объявили о вводе самых масштабных санкций против предприятий российского энергетического сектора. Об этом со сслыкой на Белый дом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T19:05

2025-01-10T19:05

2025-01-10T19:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В США объявили о вводе самых масштабных санкций против предприятий российского энергетического сектора. Об этом со сслыкой на Белый дом сообщает РИА Новости.Санкции коснутся двух крупнейших российских нефтяных компаний и 183 судов, которые участвуют в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот". Ограничения также коснутся десятков трейдеров и компаний, обслуживающих российские нефтяные месторождения. Введены также личные санкции против чиновников российского энергосектора.Все это, по версии американских чиновников, должно не только снизить доходы России от экспорта энергоресурсов, но и привести к деградации ее производственных мощностей.Сообщается, что новые рестрикции будут стоить России "миллиарды долларов ежемесячно". Они должны ударить по курсу рубля и привести в дальнейшем к повышению ключевой ставки ЦБ.Кроме того, введены новые санкции против компаний-партнеров "Новатэка", связанных с производством и экспортом сжиженного природного газа из России, а также высокопоставленных представителей "Росатома".Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Россия может поставлять газ в Европу без УкраиныЭкономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозыТрубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, сша, санкции, новости, россия, в мире