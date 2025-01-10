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США ввели масштабные санкции против энергосектора России
США ввели масштабные санкции против энергосектора России - РИА Новости Крым, 10.01.2025
США ввели масштабные санкции против энергосектора России
В США объявили о вводе самых масштабных санкций против предприятий российского энергетического сектора. Об этом со сслыкой на Белый дом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T19:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В США объявили о вводе самых масштабных санкций против предприятий российского энергетического сектора. Об этом со сслыкой на Белый дом сообщает РИА Новости.Санкции коснутся двух крупнейших российских нефтяных компаний и 183 судов, которые участвуют в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот". Ограничения также коснутся десятков трейдеров и компаний, обслуживающих российские нефтяные месторождения. Введены также личные санкции против чиновников российского энергосектора.Все это, по версии американских чиновников, должно не только снизить доходы России от экспорта энергоресурсов, но и привести к деградации ее производственных мощностей.Сообщается, что новые рестрикции будут стоить России "миллиарды долларов ежемесячно". Они должны ударить по курсу рубля и привести в дальнейшем к повышению ключевой ставки ЦБ.Кроме того, введены новые санкции против компаний-партнеров "Новатэка", связанных с производством и экспортом сжиженного природного газа из России, а также высокопоставленных представителей "Росатома".Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Россия может поставлять газ в Европу без УкраиныЭкономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозыТрубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из России
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новости крыма, сша, санкции, новости, россия, в мире
США ввели масштабные санкции против энергосектора России
Администрация США ввела самые масштабные санкции против энергокомплекса России
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В США объявили о вводе самых масштабных санкций против предприятий российского энергетического сектора. Об этом со сслыкой на Белый дом сообщает РИА Новости.
"Эти санкции направлены на российскую нефть и сжиженный природный газ и являются частью обязательств, принятых президентом Байденом и лидерами G7, чтобы увеличить издержки Кремля за продолжение этого бессмысленного конфликта (на Украине - ред.)", – заявили в ходе брифинга представители администрации Байдена.
Санкции коснутся двух крупнейших российских нефтяных компаний и 183 судов, которые участвуют в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот". Ограничения также коснутся десятков трейдеров и компаний, обслуживающих российские нефтяные месторождения. Введены также личные санкции против чиновников российского энергосектора.
Все это, по версии американских чиновников, должно не только снизить доходы России от экспорта энергоресурсов, но и привести к деградации ее производственных мощностей.
"Логика этих санкций заключается в том, чтобы затронуть каждый этап цепочки производства и распределения российской нефти - от производителей до судов, посредников и портов", – цитирует РИА Новости чиновников администрации США.
Сообщается, что новые рестрикции будут стоить России "миллиарды долларов ежемесячно". Они должны ударить по курсу рубля и привести в дальнейшем к повышению ключевой ставки ЦБ.
Кроме того, введены новые санкции против компаний-партнеров "Новатэка", связанных с производством и экспортом сжиженного природного газа из России, а также высокопоставленных представителей "Росатома".
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